Китай допоміг РФ втричі збільшити виробництво ракет "Іскандер": як обійшли санкції, — CSIS

Китай продав Російській Федерації сировину для виготовлення балістичних ракет "Искандер-М", і через це у 2025 році Збройні сили РФ отримали утричі більше ракет, ніж раніше, встановили аналітики. Яким чином Пекін допоміг Москві покращити ситуацію у військово-промисловому комплексі. через що у 2026 році росіяни мають можливість робити залпи по 13 та 18 балістичних засобів ураження?

З 2022 році Китай майже удвічі збільшив торгівлю з РФ, завдяки чому російська армія протрималась до 2026 року й наростила кількість ракет "Искандер-М", ідеться в аналітичному матеріалі Центру стратегічних і міжнародних досліджень CSIS. Крім того, в цілому імпорт з КНР зріс до третини, а експорт російської нафти — 75% усієї нафти, яку купує Пекін. Особливу увагу аналітиків привернув оборонний імпорт, завдяки якому російський ВПК отримав верстати, компоненти, сировину для виробництва зброї.

Аналітики встановили, що у 2024 році Китай збільшив продаж у РФ сировини для виробництва палива для "Іскандерів" — перхлорат амонію. Завдяки цій допомозі росіяни збільшили виготовлення балістики утричі, ідеться в аналітичному звіті.

До всього оборонна промисловість отримала комп'ютерні чипи, верстати, радари, датчики, написали на порталі CSIS. Усього йдеться про 50 позицій — про товари, які допомагають випускати зброю. Причина такої ситуації — замалі виробничі потужності російського ВПК, слабкість якого покривали китайці. Ще один напрямок допомоги — постачання корпусів для дронів, літієвих батарей та волоконно-оптичних кабелів. Центр CSIS написав, що у 2022 році імпорт з Китаю у РФ зріс зі 190 млрд дол., а у 2024 — вже 250 млрд дол.

Ракети "Іскандер" — деталі

Зазначимо, в грудні медіа писали про нову модифікації ракет ЗС РФ "Искандер-М". З'ясувалось, що під час одного з обстрілів росіяни використали ракету збільшеної дальності, які дістають на відстань 800-1000 км. Тим часом кількома тижнями раніше, у листопаді, експерти повідомили про те, що РФ має можливість виготовляти близько 60 ракет "Искандер" на місяць.

30 січня аналітики порталу Defense Express розповіли про проблеми з ракетами PAC3 для Patriot, які можуть збити російські балістичні ракети. Аналітики підрахували, що на місяць РФ запускає по українцях близько 60 ракет "Искандер-М", а американська промисловість виготовляє всього 50 протиракет, кі діляться між усіма державами-операторами.

У кінці січня українські військові розповіли про ще один напрямок обходу санкцій, завдяки яким РФ отримала можливість покращувати засоби ураження. Ішлося про встановлення терміналів Starlink від SpaceX на дрони ("Шахеди", "Молния", БМ-35).

Нагадуємо, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про нову стратегію повітряних ударів ЗС РФ, які, серед іншого, почали більше використовувати балістичні ракети. 2 лютого Міноборони України повідомило про заходи, які вживаються для обмеження терміналів Starlink на російській зброї.