ЗС РФ могли вперше запустити модифікований "Искандер-М" на 800 км: які загрози, — військкор

Збройні сили Російської Федерації могли використати модифікований варіант балістичної ракети "Искандер-М" під час одного з останніх обстрілів України, написав військовий кореспондент. Ідеться про "Искандер-1000", який раніше проходив випробування, а тепер став штатною зброєю ЗС РФ.

Якщо ЗС РФ справді запустили "Искандер-М" на тисячу кілометрів, то вони перетворили тактичний оперативний комплекс на майже стратегічний засіб ураження, ідеться у дописі військкора та волонтера Романа Бочкала у Telegram-каналі. Ракета може розвивати швидкості, співставні з Х-47М2 "Кинджал" і маневрувати на підльоті до цілі, що робить її особливо небезпечною, зауважується у дописі.

Бочкала пояснив, що дані про перше використання балістичного "Искандер-М" на 800 км отримав з моніторингових ресурсів, які мають інформацію про пуски засобів ураження РФ. Оновлені ракети мають більше палива, летять на відстань 900–1000 км, маневрують, і потім б'ють по цілі під кутом 90 градусів зі швидкістю, близькою до "Кинджалу".

Відео дня

За оцінками військкора, час підльоту суттєво скорочується і у систем ППО України буде 2–7 хвилин на реагування. На його думку, подальша "ставка" ЗС РФ — не авіаракети, а ракети й дрони із супутниковим зв'язком та великою дальністю.

"Іскандер-1000" підтверджує ключовий тренд", — написав Бочкала.

Інфографіка, опублікована у дописі військкора, показує основні характеристики ракети "Искандер-1000": швидкість 6–7 Махів (2100–2600 м/с), точність до 5 м, висота — до 50 км. Зауважмо, швидкість Х-47М2 "Кинджал", згаданого військкором, — до 13 Махів, тобто 4420 м/с або 15 900 км/год (на фінальній стадії польоту — 3 Маха, встановили експерти).

Обстріли України - характеритистики ракет "Искандер-М" Фото: Facebook / Роман Бочкала

Обстріли України — коли били "Искандер-М"

У звітах Повітряних сил ЗСУ є інформація про російські обстріли України із використанням балістичних ракет "Искандер-М": дати та можливі місця пусків. Командування повідомило, що подібний тип ракет ЗС РФ використали під час ударів 14 грудня (пуск з Ростовської області), а також 25 та 29 листопада (пуски з Брянської та Ростовської областей). Бочкала не уточнив, якому регіону загрожувала балістика на 800 км. Згідно з даними Одеської ОВА, після удару 14 грудня у регіоні зникло електропостачання, яке не відновили протягом тижня. Орієнтовна відстань від Одещини до Ростовської області РФ — приблизно 700–800 км. Тим часом ціль удару 29 листопада, як ідеться у дописі Повітряних сил, — Київська область: до Ростова 700–800 км, до Брянська — приблизно 300.

Раніше Фокус писав про можливості балістичних ракет "Искандер-М" РФ і про темпи виготовлення російською промисловістю. З'ясувалось, що ВПК РФ у 2024–25 роках отримало замовлення на 1202 од. 9М723 "Искандер-М" (500 км) та на 18 од. модифікації 9М723-2 "Искандер-1000" (1000 км).

Нагадуємо, у травні 2025 року аналітики пояснили, чи може покращена ракета "Искандер-М" ЗС РФ обійти ЗРК Patriot України.