ВС РФ могли впервые запустить модифицированный "Искандер-М" на 800 км: какие угрозы, — военкор

Вооруженные силы Российской Федерации могли использовать модифицированный вариант баллистической ракеты "Искандер-М" во время одного из последних обстрелов Украины, написал военный корреспондент. Речь идет об "Искандер-1000", который ранее проходил испытания, а теперь стал штатным оружием ВС РФ.

Если РФ действительно запустили "Искандер-М" на тысячу километров, то они превратили тактический оперативный комплекс в почти стратегическое средство поражения, говорится в заметке военкора Романа Бочкало в Telegram-канале. Ракета может развивать скорости, сопоставимые с Х-47М2 "Кинжал" и маневрировать на подлете к цели, что делает ее особенно опасной, отмечается в заметке.

Бочкала пояснил, что данные о первом использовании баллистического "Искандер-М" на 800 км получил из мониторинговых ресурсов, публикующих информацию о пусках средств поражения РФ. Обновленные ракеты имеют больше топлива, летят на расстояние 900-1000 км, маневрируют, и затем бьют по цели под углом 90 градусов со скоростью, близкой к "Кинжалу".

По оценкам военкора, чтобы время подлета существенно сокращается и у систем ПВО Украины будет 2-7 минут на реагирование. По его мнению, дальнейшая "ставка" ВС РФ — не авиаракеты, а ракеты и дроны со спутниковой связью и большой дальностью.

"Искандер-1000" подтверждает ключевой тренд", — написал Бочкала.

Инфографика, опубликованная в заметке военкора, показывает основные характеристики ракеты "Искандер-1000": скорость 6-7 Махов (2100-2600 м/с), точность до 5 м, высота — до 50 км. Заметим, скорость Х-47М2 "Кинжал", упомянутого военкором, — до 13 Махов, то есть 4420 м/с или 15 900 км/ч (на финальной стадии полета — 3 Маха, установили эксперты).

Обстрелы Украины — характеритистики ракет "Искандер-М" Фото: Facebook / Роман Бочкала

Обстрелы Украины — когда били "Искандер-М"

В отчетах Воздушных сил ВСУ есть информация о российских обстрелах Украины с использованием баллистических ракет "Искандер-М": даты и возможные места пусков. Командование сообщило, что подобный тип ракет ВС РФ использовали во время ударов 14 декабря (пуск из Ростовской области), а также 25 и 29 ноября (пуски из Брянской и Ростовской областей). Бочкала не уточнил, какому региону угрожала баллистика на 800 км. Согласно данным Одесской ОГА, после удара 14 декабря в регионе исчезло электроснабжение, которое не восстанавливалось в течение недели. Ориентировочное расстояние от Одесской области до Ростовской области РФ — около 700-800 км. Между тем цель удара 29 ноября, как говорится в заметке Воздушных сил, — Киевская область: до Ростова 700-800 км, до Брянска — около 300.

Ранее Фокус писал о возможностях баллистических ракет "Искандер-М" РФ и о темпах работы российской промышленностью. Выяснилось, что ВПК РФ в 2024-25 годах получило заказ на 1202 ед. 9М723 "Искандер-М" (500 км) и на 18 ед. модификации 9М723-2 "Искандер-1000" (1000 км).

Напоминаем, в мае 2025 года аналитики объяснили, может ли улучшенная ракета "Искандер-М" ВС РФ обойти ЗРК Patriot Украины.