Китай продал Российской Федерации сырье для изготовления баллистических ракет "Искандер-М", и поэтому в 2025 году Вооруженные силы РФ получили втрое больше ракет, чем раньше, установили аналитики. Каким образом Пекин помог Москве улучшить ситуацию в военно-промышленном комплексе. из-за чего в 2026 году россияне имеют возможность делать залпы по 13 и 18 баллистических средств поражения?

С 2022 года Китай почти вдвое увеличил торговлю с РФ, благодаря чему российская армия продержалась до 2026 года и нарастила количество ракет "Искандер-М", говорится в аналитическом материале Центра стратегических и международных исследований CSIS. Кроме того, в целом импорт из КНР вырос до 30%, а экспорт российской нефти — 75% всей нефти, которую покупает Пекин. Особое внимание аналитиков привлек оборонный импорт, благодаря которому российский ВПК получил станки, компоненты, сырье для производства оружия.

Аналитики установили, что в 2024 году Китай увеличил продажу в РФ сырья для производства топлива для "Искандеров" — перхлорат аммония. Благодаря этой помощи россияне увеличили изготовление баллистики в три раза, говорится в аналитическом отчете.

Ко всему оборонная промышленность получила компьютерные чипы, станки, радары, датчики, написали на портале CSIS. Всего идет речь о 50 позициях — о товарах, которые помогают выпускать оружие. Причина такой ситуации — недостаточные производственные мощности российского ВПК, слабость которого покрывали китайцы. Еще одно направление помощи — поставки корпусов для дронов, литиевых батарей и волоконно-оптических кабелей. Центр CSIS написал, что в 2022 году импорт из Китая в РФ вырос со 190 млрд долл., а в 2024 — уже 250 млрд долл.

Ракеты "Искандер" — детали

Отметим, в декабре медиа писали о новой модификации ракет ВС РФ "Искандер-М". Выяснилось, что во время одного из обстрелов россияне использовали ракету увеличенной дальности, которые достают на расстояние 800-1000 км. Между тем несколькими неделями ранее, в ноябре, эксперты сообщили о том, что РФ имеет возможность производить около 60 ракет "Искандер" в месяц.

30 января аналитики портала Defense Express рассказали о проблемах с ракетами PAC3 для Patriot, которые могут сбить российские баллистические ракеты. Аналитики подсчитали, что в месяц РФ запускает по украинцам около 60 ракет "Искандер-М", а американская промышленность изготавливает всего 50 противоракет, которые делятся между всеми государствами-операторами.

В конце января украинские военные рассказали о еще одном направлении обхода санкций, благодаря которым РФ получила возможность улучшать средства поражения. Речь шла об установке терминалов Starlink от SpaceX на дроны ("Шахеды", "Молния", БМ-35).

Напоминаем, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о новой стратегии воздушных ударов ВС РФ, которые, среди прочего, начали больше использовать баллистические ракеты. 2 февраля Минобороны Украины сообщило о мерах, которые принимаются для ограничения терминалов Starlink на российском оружии.