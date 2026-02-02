Часть комплексов ПВО стоит пустая: какая новая тактика ударов РФ по Украине, — Игнат

Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать новую тактику обстрелов Украины, во время которых более полутысячи воздушных целей атакуют один регион, а не всю территорию страны, пояснил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. При этом из-за нехватки ракет для комплексов противовоздушной обороны некоторые установки не могут сбить ракеты и "Шахеды" ВС РФ. В каком состоянии запас ракеты для Patriot и NASAMS и почему новая тактика врага влияет на эффективность работы ПВО?

Во время воздушных ударов бывают случаи, когда установки Patriot стоят без ракет и не могут сбить ракеты ВС РФ, говорится в интервью начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Игната для медиа "РБК-Украина". Впрочем, даже при нормальной работе системы ПВО сбиваются 80% целей, но 20% все же попадают по объектам энергетики.

Интервью Игната о ситуации с системой ПВО и особенностями российских обстрелов появилось утром 2 февраля, на следующие сутки после того, как должно было прекратиться так называемое "энергетическое перемирие". Игнат описал, почему особенно опасны массированные обстрелы. Например, ЗРК Patriot может заметить баллистическую ракету на радаре и готовиться ее сбить, тем временем с другого направления летит "Шахед", который готовится ударить по этому же комплексу. Еще одна проблема — слишком большое количество целей, и поэтому "иногда наши зенитные ракетные комплексы, такие как NASAMS или IRIS-T просто не успевают перезаряжаться". Ко всему, есть дефицит ракет для комплексов ПВО, которые должны поступить от западных партнеров.

Відео дня

"Баллистику может сбивать только Patriot, а систем и ракет к ним недостаточно. Иногда некоторые комплексы стоят пустые, а следующую атаку надо чем-то отражать. И, действительно, перед одной из таких атак нам предоставили средства за день до", — прозвучало в интервью.

Игнат отметил, что в 2025 году россияне начали больше использовать баллистических ракет, чем крылатых, поскольку они сбиваются преимущественно американскими Patriot. Во время удара 13 января ВС РФ запустили сразу 18 средств поражения этого типа, которые угрожали всем областям Украины. В то же время, атаки на Киев и Киевскую область отличаются: по словам Игната, иногда именно на столичный регион летят десятки ракет (баллистических, крылатых) и около 500 дронов, и поэтому есть попадания. Под такие точечные массированные удары также попадали Днепр и Одесса, говорится в интервью.

"Как ни крути — все равно что-то долетает. Если даже 80 процентов от всего сбито — те 20 процентов приносят большой вред. Это может быть попадание в какую-то ТЭЦ, другой объект критической инфраструктуры, предприятие и так далее", — сказал он.

Представитель воздушного командования также пояснил, что в последнее время россияне увеличили использование баллистических ракет "Искандер-М", а также С-300 и С-400. Кроме того, есть удары ракет Х-22, которые также заходят на цели по баллистической траектории: примечательно, что в последнее время две таких ракеты сбили (из 400 запущенных с начала войны).

Обстрелы Украины — что известно о ракетах для Patriot

Отметим, аналитики исследовали вопрос ракет для Patriot, которых Украина, как выяснилось, не имела во время массированного обстрела 20 января, когда россияне уничтожили ТЭЦ Киева. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ракеты пришли с опозданием, через сутки после удара, хотя должны были прийти месяцем раньше. По словам главы государства, задержка с поставками произошла из-за задержки платежа одной из стран-участников программы PURL по покупке оружия у США. Какая это страна, не указывалось, но ее действия привели к тому, что во время удара ВС РФ с использованием 28 ракет "Искандер" по столице комплексы Patriot стояли пустые, заявил Зеленский.

Между тем аналитики подсчитали, что месячная потребность в ракетах Patriot для Украины — около 60 ед. (за 300 млн долл.). При этом месячные мощности производства — 51 ед. и при этом ракеты распределяются среди желающих из около 20 стран-операторов ЗРК Patriot.

Напоминаем, 1 февраля стало известно об ударе дронов ВС РФ по автобусу с шахтерами в населенном пункте Терновка Днепропетровской области: как мир отреагировал на преступление Москвы.