Китай предоставит Украине гуманитарную энергетическую помощь, — МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с главой МИД Китая Ван И. И после встречи сказал, что КНР предоставит Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.

Андрей Сибига назвал встречу с Ван И в Мюнхене "содержательной и продуктивной". Дипломаты обсудили пути развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей, "основанных на взаимном уважении к территориальной целостности", о чем министр иностранных дел сообщил в Х.

Сибига сообщил, что Китай предоставит Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи

Сибига также подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на самом высоком уровне.

"Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны. Я проинформировал китайского коллегу об обстановке на поле боя, российских атаках на нашу энергетическую систему и убытках, нанесенных китайским компаниям в результате российских ударов. Благодарен Пекину за решение предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи", — написал министр.

Сибига также пригласил Ван И посетить Украину и поблагодарил его за приглашение посетить Китай.

Напомним, в прошлом году ВСУ взяли в плен граждан Китая, которые воевали на стороне России. Это вызвало дипломатический скандал. Временного поверенного в делах Китая в Украине вызвали в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений.

Между тем аналитики установили, что Китай продал Российской Федерации сырье для изготовления баллистических ракет "Искандер-М", и поэтому в 2025 году Вооруженные силы РФ получили втрое больше ракет, чем раньше.