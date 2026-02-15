Трампу пора посилити тиск: військова машина Путіна почала давати збій, — NYP

Такі дії президента США Дональда Трампа, як захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ та запровадження мит щодо імпортерів російської нафти, дають відчутний результат. Про це свідчать зокрема скарги Кремля.

Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився на те, що Вашингтон не змусить українську владу погодитися на фактичну капітуляцію. Подібні заяви свідчать про те, що військова машина російського диктатора Володимира Путіна почала давати збій, а Трамп натомість має цим скористатися, аби завершити війну в Україні, пише видання The New York Post.

"Оскільки військова машина Володимира Путіна дала збій, настав час ще сильніше тиснути на Кремль, щоб змусити його припинити війну проти України", — йдеться у публікації.

У Росії через дію санкцій, зокрема скорочення закупівлі нафти Індією, закінчуються валютні резерви. Постачання нафти на Кубу Кремль зараз вимушений маскувати під "гуманітарну допомогу", що може провокувати запровадження додаткових мит з боку Вашингтона.

Відео дня

"Звичайно, Трамп лише прагне укласти мирну угоду, яка покладе край чотирьом кривавим рокам смерті та руйнувань, не даючи Путіну перемоги, яку він не може здобути самотужки", — пише видання.

Москва намагається списати відсутність прогресу на фронті тим, що Україна нібито відновила контрнаступ. Території, які, за словами російського командування, захопили ЗС РФ у Запорізькій області, не під їхнім контролем, що означає те, що командири Путіна бояться повідомити йому правду щодо власних поразок.

Блокування Starlink лише посилює проблеми Кремля

Окрім вищезгаданих проблем, нещодавнє блокування терміналів Starlink у Росії додало нових проблем Кремлю. Виведення з ладу комунікації командування та управління на передовій змінює правила гри у війні.

Путін продовжує кидати у бій свої війська, аби "пробити диру" в обороні України та зробити остаточний прорив, намагаючись зламати волю українців. Однак це не працює так, як він хоче через підтримку, яку отримує постійно Київ.

Скарги представників Кремля свідчать про те, що Путін "пітніє", пише видання. І тому зараз Трампу слід посилити тиск, аби глава Кремля виконав свої зобов'язання щодо досягнення миру.

Нагадаємо, 14 лютого посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай може зупинити війну в Україні лише одним дзвінком.

13 лютого видання The Sun писало, що Путін прагне захистити режим від "нових загроз" зсередини власних сил.