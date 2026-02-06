Главного козыря у России уже нет: как беспрецедентно обвалились нефтегазовые доходы РФ

Анализ нефтегазовых доходов РФ

Нефтегазовые доходы РФ в январе обвалились на 50% по сравнению с прошлым годом!! Нефтегазовые доходы РФ в январе составили 393,3 млрд руб. ( -50,2%). Это минимальное значение с 2022 года !!!!!!

НДПИ вообще нае…нулся на 58%. НДПИ — это базовый вид налога (налог на добычу полезных ископаемых).

А теперь самое приятное. Они в бюджет закладывали цену нефти 59 долларов и курс 92. Исходя из этих прогнозов, они высчитывают — "Базовый месячный объем нефтегазовых доходов". Если объем ниже базы, они берут деньги из ФНБ и продают их ЦБ РФ, а далее Центробанк эту валюту продает на бирже.

Теперь смотрите на строчку, выделенную желтым. Это прогноз Минфина на следующий месяц, на сколько доходы будут ниже плана — 209,8 млрд руб.

С учетом корректировки прошлого месяца, в феврале Минфин должен изъять из ФНБ 226,8 млрд руб. А прелесть в том, что в январе уже изъяли из ФНБ 192.1 млрд руб. С учетом февраля (226,8) за 2 месяца из ФНБ уже будет изъятие — 419 млрд руб!!!

Почти полтриллиона за 2 месяца. Тренд ах…енный:

в декабре 123,4;

в январе 192,1;

в феврале 226,8 млрд руб !

