Главного козыря у России уже нет: как беспрецедентно обвалились нефтегазовые доходы РФ
Нефтегазовые доходы РФ давали ей основные деньги на ведение войны до последнего времени — но, кажется, все изменилось, отмечает системный аналитик Евгений Истребин. Рл лькрытым цифрам, за год эти доходы обвалились на 50 процентов, что за последние три месяца вымыло из казны России почти 500 миллиардов рублей.
Анализ нефтегазовых доходов РФ
Нефтегазовые доходы РФ в январе обвалились на 50% по сравнению с прошлым годом!! Нефтегазовые доходы РФ в январе составили 393,3 млрд руб. ( -50,2%). Это минимальное значение с 2022 года !!!!!!
НДПИ вообще нае…нулся на 58%. НДПИ — это базовый вид налога (налог на добычу полезных ископаемых).
А теперь самое приятное. Они в бюджет закладывали цену нефти 59 долларов и курс 92. Исходя из этих прогнозов, они высчитывают — "Базовый месячный объем нефтегазовых доходов". Если объем ниже базы, они берут деньги из ФНБ и продают их ЦБ РФ, а далее Центробанк эту валюту продает на бирже.
Теперь смотрите на строчку, выделенную желтым. Это прогноз Минфина на следующий месяц, на сколько доходы будут ниже плана — 209,8 млрд руб.
С учетом корректировки прошлого месяца, в феврале Минфин должен изъять из ФНБ 226,8 млрд руб. А прелесть в том, что в январе уже изъяли из ФНБ 192.1 млрд руб. С учетом февраля (226,8) за 2 месяца из ФНБ уже будет изъятие — 419 млрд руб!!!
Почти полтриллиона за 2 месяца. Тренд ах…енный:
- в декабре 123,4;
- в январе 192,1;
- в феврале 226,8 млрд руб !
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно