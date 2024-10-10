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Самый тяжелый кризис за 30 лет: почему угольная промышленность РФ оказалась на дне

Даже по официальной статистике, в России стала рушиться добыча угля. Такого кризиса отрасль не испытывала уже 30 лет — и системный аналитик Евгений Истребин детально разбирается, почему все это происходит.

Евгений Истребин
Евгений Истребин
Системный аналитик
eye 211
уголь, шахты, шахтеры
Невиданные проблемы российского углепрома
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"Самый тяжелый кризис за 30 лет". В России начала рушиться добыча угля.

Российская угольная промышленность — одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики, включающая более 30 моногородов и сотни тысяч занятых, — на всех порах мчится к тяжелому кризису.

Потеряв западные рынки, столкнувшись с резким падением спроса в "дружественных" странах и многомиллиардными убытками, угольные компании начали резко сокращать производство.

По данным Росстата, в июле добыча угля в России упала на 6,7% в годовом выражении, а ее общий объем — 31,5 млн тонн — стал самым низким с пандемии-2020. Относительно пиков, показанных в декабре 2022 года, угольные компании потеряли около 12 млн тонн ежемесячной добычи, или 27%.

Добыча каменного угля — основного продукта угольщиков, на который приходится 80% производства, — обвалилась на 8,2%, а антрацита — наиболее ценного сорта — практически на четверть (на 23,7%). В августе, согласно оперативной статистике Росстата, спад добычи каменного угля ускорился до 10,1% год к году.

Ключевой проблемой для угольной отрасли стали западные санкции, отмечает Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности. В отличие от нефти и газа, которые Евросоюз продолжает закупать, пусть и в небольших объемах, уголь попал под тотальное эмбарго, а страны Азии, покупавшие российский уголь в прошлом году, резко снизили спрос.

уголь, поставки Fullscreen
Невостребованный уголь

Поставки в Китай в первой половине 2024 года просели на 8% и их роста не предвидится, жаловался в сентябре глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. Дело в том, что Пекин ввел пошлины на российский уголь, объяснял министр. При этом другие поставщики — Индонезия и Австралия — под них не попали, поскольку входят в зону свободной торговли с КНР.

Индия сократила импорт угля из России на 55%, а Турция — на 47%, согласно оценкам CREA. Совокупный угольный экспорт из России в январе–июле просел на 11,4%, до 112,6 млн тонн. А поскольку угольщики экспортировали примерно половину добычи, удар для них оказался чувствительным, констатирует Клюге.

Российская угольная отрасль вступает в самый тяжелый кризис за последние 30 лет, говорит независимый эксперт в области энергетики Максим Иванов. Помимо санкций, китайских пошлин и вынужденных скидок сказывается падение мировых цен на уголь: за первую половину года они просели на 34%, до $132 за тонну на условиях FOB Ньюкасл (Австралия) — в крупнейшем угольном хабе Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как итог: по данным Росстата, больше половины угольных компаний стали убыточными, а сальдированный финансовый результат всей отрасли стал отрицательным. Совокупный убыток угольной промышленности за январь–июль составил 7,1 млрд рублей. При этом потери убыточных компаний выросли в 3,4 раза, а прибыль прибыльных сократилась на 72%.

Угольщики сталкиваются с блокировкой платежей, недоступностью импортного оборудования из-за санкций и вынуждены предлагать скидки клиентам, которые сторонятся "токсичных" компаний из России, перечисляет Клюге. Кроме того, возить уголь в Азию дорого: если один танкер вмещает нефть на $50 млн, а его доставка в Индию стоит $5 млн, то судно с углем везет груз только на $15–20 млн и транспортные расходы "съедают" до трети выручки.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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