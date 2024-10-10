Найважча криза за 30 років: чому вугільна промисловість РФ опинилася на дні

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"Найважча криза за 30 років". У Росії почав руйнуватися видобуток вугілля.

Російська вугільна промисловість — одна з найбільших сировинних галузей економіки, що охоплює понад 30 мономіст і сотні тисяч зайнятих, — потихеньку мчить до важкої кризи.

Втративши західні ринки, зіткнувшись із різким падінням попиту в "дружніх" країнах і багатомільярдними збитками, вугільні компанії почали різко скорочувати виробництво.

За даними Росстату, у липні видобуток вугілля в Росії впав на 6,7% у річному вираженні, а його загальний обсяг — 31,5 млн тонн — став найнижчим з пандемії-2020. Щодо піків, показаних у грудні 2022 року, вугільні компанії втратили близько 12 млн тонн щомісячного видобутку, або 27%.

Видобуток кам'яного вугілля — основного продукту вугільників, на який припадає 80% виробництва, — обвалився на 8,2%, а антрациту — найціннішого сорту — практично на чверть (на 23,7%). У серпні, згідно з оперативною статистикою Росстату, спад видобутку кам'яного вугілля прискорився до 10,1% рік до року.

Ключовою проблемою для вугільної галузі стали західні санкції, зазначає Яніс Клюге, науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки. На відміну від нафти і газу, які Євросоюз продовжує закуповувати, нехай і в невеликих обсягах, вугілля потрапило під тотальне ембарго, а країни Азії, які купували російське вугілля минулого року, різко знизили попит.

Незатребуване вугілля

Постачання до Китаю в першій половині 2024 року просіли на 8% і їхнього зростання не передбачається, скаржився у вересні голова Міненерго РФ Сергій Цивільов. Річ у тім, що Пекін ввів мита на російське вугілля, пояснював міністр. При цьому інші постачальники — Індонезія та Австралія — під них не потрапили, оскільки входять до зони вільної торгівлі з КНР.

Індія скоротила імпорт вугілля з Росії на 55%, а Туреччина — на 47%, згідно з оцінками CREA. Сукупний вугільний експорт з Росії в січні-липні просів на 11,4%, до 112,6 млн тонн. А оскільки вугільники експортували приблизно половину видобутку, удар для них виявився чутливим, констатує Клюге.

Російська вугільна галузь вступає в найважчу кризу за останні 30 років, каже незалежний експерт у галузі енергетики Максим Іванов. Крім санкцій, китайських мит і вимушених знижок, позначається падіння світових цін на вугілля: за першу половину року вони просіли на 34%, до $132 за тонну на умовах FOB Ньюкасл (Австралія) — у найбільшому вугільному хабі Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Як підсумок: за даними Росстату, більш ніж половина вугільних компаній стали збитковими, а сальдований фінансовий результат усієї галузі став негативним. Сукупний збиток вугільної промисловості за січень-липень становив 7,1 млрд рублів. При цьому втрати збиткових компаній зросли в 3,4 раза, а прибуток прибуткових скоротився на 72%.

Вугільники стикаються з блокуванням платежів, недоступністю імпортного устаткування через санкції та змушені пропонувати знижки клієнтам, які цураються "токсичних" компаній з Росії, перераховує Клюге. Крім того, возити вугілля в Азію дорого: якщо один танкер вміщає нафту на $50 млн, а її доставлення в Індію коштує $5 млн, то судно з вугіллям везе вантаж тільки на $15-20 млн, і транспортні витрати "з'їдають" до третини виторгу.

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