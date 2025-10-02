Ціни зростають і бензину немає: про що скиглить Російський паливний союз

Related video

Я ще раз розпишу, що сьогодні важливого сталося в Росії. Сьогодні Паливний союз написав листа Новаку, де почав скиглити з проханням допомоги.

Паливний союз об'єднує всі незалежні АЗС Росії. Цей союз поскаржився, що оптові ціни стали вищими за роздрібні, і АЗС починають працювати у збиток, а також НПЗ відвантажують паливо з 2-місячною затримкою за укладеними контрактами.

Річ у тім, що Кремль забороняє підвищувати ціни на АЗС вище рівня інфляції, зараз це 8%. Але на тлі ударів ЗСУ по НПЗ оптові ціни полетіли. Вони на біржі тримаються на рівні демпферного відсічення, але це все мальована ***ня, в реальності ціни набагато вищі і бензину немає.

Але при цьому ФАС жорстко трахає АЗС за перевищення цін. ВІНКи можуть собі дозволити тримати ціни, а ось незалежні АЗС — ні.

На цьому тлі приватні АЗС починають масово закриватися, оскільки працювати у збиток немає дурних.

Але тут з'являється інша проблема. 60% усіх АЗС у Росії — це приватні АЗС. І якщо, наприклад, у Москві закриється 20% АЗС, то це фігня.

А ось у маленьких містах і селах, де немає мережевих АЗС, це вже КАТАСТРОФА. Там просто не буде палива і ніде заправитися.

Уже таке почалося. У Криму 50% АСЗ закрилися.

У Хабаровському краї на 2 районі з 9 АЗС залишилася одна!!! Місцеві займають чергу о 4 ранку!!! І про це навіть Росія-1 зробила сюжет.

Проблему можна вирішити дуже просто — відпустити ціни. Так, бензин буде +40... +50%.

Але вилізе інша проблема — інфляція +20%.

Для Кремля це *ОПА.

Принадність у тому, що ці дегенерати думають пропетляти. Список їхніх способів вирішення просто а*уїльний. Сьогодні його опублікували

Збільшити експорт бензину з Білорусі — думаю, наші ЗСУ цього не дозволять. Дозволити використовувати октанопідвищувальні присадки, а саме ММІ — монометиланаїлін. Моторошно отруйна х**ня, яка ще й двигун руйнує, якщо її додавати більше ніж 1%, а вони будуть точно більше додавати. Імпорт палива з третіх країн. Тут теж все цікаво, імпортний бензин коштуватиме 90 руб. на АЗС, при тому що Росстат малює ціну 66 рублів. Різниця 40%. Хто заплатить за банкет? Неясно. Найімовірніше, держава.

Коротше, вони твердим кроком ідуть по граблях, вибираючи найгіршу стратегію. З чим я їх і вітаю і бажаю не звертати з обраного шляху, а роз**бати швидше всю економіку до х**ам!

