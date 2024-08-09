Чому така важлива Суджа: шість стратегічних причин, що пояснюють український наступ

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Яке значення Суджанського району для Московії

По-перше, і найголовніше, прямо біля державного кордону з Україною розташована газовимірювальна станція "Газпрому", що забезпечує транзит російського газу через Україну. Відстань від кордону до станції — 600 метрів, вона прямо біля дороги.

По-друге, біля цього райцентру розташована підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, ну і також гілка від Курської АЕС на Бєлгородщину.

По-третє, через місто пролягає залізниця "Льгов — Бєлгород", що використовується для забезпечення потреб харківського угрупування ворога. Втрата контролю над цією залізницею не створить критичної ситуації, але суттєво ускладнить логістику ворога на Вовчанському напрямі та на прикордонні.

По-четверте, у місті розташована телевежа, що використовується для трансляції пропаганди у прикордонні області України.

По-п'яте, через місто проходить низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.

І на останок, місто критично близько до обласного центру — Сум.

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