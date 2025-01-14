Борги, які душать Росію: чому Кремлю невигідно затягувати війну в Україні

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Це БОМБА !!!!!!!!!!!!

Крейг Кеннеді опублікував дослідження про прихований військовий борг Росії.

Кремль фінансував військові витрати шляхом позабюджетного фінансування.

Банки видавали пільгові кредити оборонним підприємствам — у підсумку, за його розрахунками, витрати Москви на військові витрати перевищують бюджетні видатки з 2022 року майже в 2 рази !!!!!!

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Резюме

У цьому звіті розглядається стратегія Росії щодо фінансування війни проти України. Він оцінює здатність Росії підтримувати підвищені витрати під час війни та визначає вразливі місця, якими може скористатися Україна та її союзники.

Він має три ключові висновки:

Російська держава дотримується двосторонньої стратегії для покриття своїх дедалі більших військових витрат, доповнюючи свої ретельно перевірені видатки оборонного бюджету фінансуванням із позабюджетної схеми фінансування оборони, яка є подібною за масштабом, але була пропущена аналітиками. На відміну від видатків федерального оборонного бюджету, які залишаються на стабільному рівні, позабюджетна схема фінансування Росії виявляється набагато проблематичнішою для підтримки. Зараз це ставить перед Москвою фінансову дилему, яка може вплинути на її військові розрахунки, водночас надаючи Україні та її союзникам цінні, нові важелі впливу на переговори; У цьому звіті детально описано способи використання дедалі більшої фінансової вразливості Москви.

Далі наведено короткий виклад кожного з цих трьох висновків

1) Російська держава дотримується двосторонньої стратегії для покриття своїх щораз більших військових витрат, доповнюючи ретельно перевірені видатки оборонного бюджету фінансуванням за схемою позабюджетного фінансування, яка має подібний масштаб, але її значною мірою ігнорували. Цей потік позабюджетного фінансування дозволено згідно з новим законом, тихо ухваленим 25 лютого 2022 року, який надає державі право змушувати російські банки надавати пільгові кредити пов’язаним з війною підприємствам на умовах, встановлених державою. Із середини 2022 року Росія зазнала аномального зростання корпоративного боргу на 71%, який оцінюється в 415 мільярдів доларів, або 19,4% ВВП. (див. Малюнок 1).

Цей додатковий корпоративний кредитний сплеск є значним, як порівняти з ключовими показниками бюджету (див. Малюнок 2). Він значно перевищує як загальні доходи від нафти і газу, так і витрати бюджету на оборону за той самий період і в 6,5 разів перевищує додаткові державні запозичення.

Відповідно до аналізу галузевих даних про кредитування, понад 70% зростання корпоративного кредитування припало на сектори, пов’язані з діяльністю, пов’язаною з війною (див. Малюнок 3).

Не всі позики цим секторам обов’язково спрямовувалися на фінансування товарів і послуг для війни. Однак, з огляду на аналіз в цьому звіті, оцінюється, що від 50% до 60% сплеску корпоративного кредитування під час війни (від 207 до 249 мільярдів доларів США) пішло на фінансування бізнесу, пов’язаного з війною, за урядовою схемою позабюджетного фінансування. Це позики, які держава змусила банки надати переважно некредитоспроможним підприємствам, пов’язаним з війною, на пільгових умовах. У цьому масштабі потік позабюджетного фінансування Росії приблизно дорівнює загальним видаткам, що протікають через федеральний оборонний бюджет.

Між 2010 і 2022 роками Кремль використовував подібну схему позабюджетного фінансування — хоча й у меншому масштабі — з явною метою таємно доповнити фінансування своєї дорогої програми переозброєння, водночас публічно демонструючи підтримку бюджетної дисципліни. Нинішня схема досягає подібної мети, даючи змогу офіційним бюджетним видаткам залишатися на стабільному рівні, створюючи оманливе враження про стійкість спроможності Росії фінансувати війну.

Коротше кажучи, загальні витрати Росії на війну значно перевищують офіційні бюджетні витрати. Держава непомітно фінансує приблизно половину цих витрат поза бюджетом шляхом значних боргів, змушуючи банки надавати кредити на "неринкових" (некомерційних) умовах підприємствам, які постачають товари та послуги для війни.

2) На відміну від оборонного бюджету, який підтримувався на стабільному рівні, позабюджетну схему фінансування оборони Росії стало набагато проблематичніше підтримувати протягом другої половини 2024 року; він зріс настільки, що спричиняє інфляцію, підвищуючи відсоткові ставки для позичальників із "реальної" економіки значно вище 21% і створюючи передумови для системної кредитної кризи. У другій половині 2024 року Центробанк Росії (ЦБР) почав визначати державну схему пільгового корпоративного кредитування як суттєву загрозу економічній стабільності Росії. Будучи головним джерелом монетарної експансії, він спричинив зростання інфляції в Росії. Що ще гірше, оскільки це кредитування має стратегічний, а не комерційний характер, Центробанк зазначає, що воно було значною мірою "нечутливим" до підвищення процентних ставок, притупляючи основний інструмент ЦБР для боротьби з інфляцією (див. Малюнок 4). Отже, щоб охолодити загальні запозичення, ЦБР каже, що він був змушений посилити набагато агресивніше, ніж це було б необхідно в іншому випадку.

Високі витрати на запозичення спричиняють фінансові труднощі серед здорових компаній у "реальній" економіці, що спонукає ЦБ РФ висловити занепокоєння щодо "ризику надмірної заборгованості великих компаній". Ці ризикові компанії, ймовірно, включають "Газпром", який брав значні позики на внутрішніх ринках під 22% і вище, щоб покрити збитки від краху свого основного бізнесу — європейського експорту.

ЦБР також висловив занепокоєння щодо стану великих банків, які працювали в умовах значно пом’якшеної регуляторної політики після посилення санкцій на початку 2022 року. За даними ЦБР, деякі банки скористалися пом’якшеною політикою, щоб "агресивно" кредитувати без підтримання достатньої "короткострокової ліквідності" та відповідних "буферів капіталу".

Крім того, банківський кредитний ризик, ймовірно, суттєво збільшився внаслідок великого обсягу вимушеного державою кредитування підприємств із слабкою кредитною історією, яким може бути важко обслуговувати свої позики, особливо після скорочення витрат на оборону. Це створює перспективу системно дестабілізуючого об’єднання токсичного боргу, що поширюється на ринки корпоративних кредитів.

У листопаді 2024 року ЦБ РФ оголосив про довгоочікуваний графік посилення банківської регуляторної політики, що свідчить про те, наскільки проблематичними стали банківські кредитні портфелі, а в грудні несподівано відклав свої плани щодо посилення.

Схеми позабюджетного фінансування оборони Росії двічі ставали токсичними — у 2016–17 роках і знову в 2019–20 роках. Обидва рази держава мала взяти на себе великі суми безнадійних боргів. Враховуючи масштаби сьогоднішньої схеми позабюджетного кредитування, потенційна фінансова допомога може бути надзвичайно обтяжливою для держави — загалом становитиме половину всього федерального бюджету Росії на 2024 рік. Це може обмежити державні фінанси протягом тривалого періоду, включно з його здатністю фінансувати майбутнє переозброєння, за умови, звичайно, що Росія не отримає суттєвого послаблення санкцій.

Загалом, зараз стало очевидним, що сильна залежність Москви від позабюджетного банківського фінансування для фінансування війни створює передумови для системної кредитної кризи. Підвищуючи процентні ставки, це створює фінансові труднощі для компаній у "реальній" економіці. І, накладаючи значну суму боргу на пов’язані з війною компанії, які, ймовірно, з часом отримають дефолт, це ризикує завалити банки хвилею токсичних боргів. Не дивно, що з кінця жовтня ЦБР публічно закликав уряд згорнути свою схему пільгового фінансування. Але це підірвало б здатність держави підтримувати поточний рівень фінансування війни без значного збільшення офіційних видатків на оборону.

3) Наприкінці 2024 року Кремль усвідомив системні кредитні ризики, пов’язані з позабюджетною схемою фінансування оборони. Це створило дилему, яка, ймовірно, обтяжить військовий розрахунок Москви: чим довше вона покладається на цю схему, тим більший ризик виникнення руйнівної кредитної події, яка підриває її імідж фінансової стійкості та послаблює її вплив на переговори. Фінансова дилема Москви, що виникає, пропонує Україні та її союзникам несподівані важелі впливу на переговори. Є два ключові заходи, які добре поінформовані учасники переговорів можуть вжити, щоб використати щораз більшу фінансову вразливість Москви.

28 жовтня Володимир Путін скликав нараду високопосадовців, включно з головою ЦБР, для обговорення проблем навколо "структури та динаміки" російського "корпоративного боргового портфеля". Відтоді він публічно демонстрував підвищену чутливість до рівня витрат на оборону та використання державою пільгового кредитування для досягнення "стратегічних завдань". Крім того, продовжує надходити негативний потік новин про щораз більші фінансові труднощі як у корпоративному, так і в споживчому секторах.

На відміну від ризику повільного спалювання інфляції, ризик кредитних подій, як-от порятунок компаній і банків, має сейсмічний характер: він може матеріалізуватися раптово, непередбачувано та зі значною руйнівною силою, особливо якщо він стає заразним. Наразі Москва навряд чи буде хвилюватися, що велика кредитна подія може дестабілізувати уряд. Або навіть перешкоджати йому підтримувати підвищені витрати на війну. Ймовірно, вона все ще може відмовитися від значного підвищення податків і збільшення державних запозичень, хоча явно вважає за краще цього не робити.

Більше занепокоєння Москви полягає в тому, що погіршення кредитного середовища в Росії може призвести до подій, які розвіють широко поширене хибне уявлення, яке майстерно просувається Москвою, про те, що військові фінанси Росії є стабільними та не загрожують значним ризикам. Це неправильне сприйняття дає Москві цінні важелі впливу на майбутні переговори. Практика Москви маніпулювати уявленнями про витрати на оборону заради політичної вигоди не є чимось новим; це широко практикувалося в радянські часи як частина ширшої кампанії рефлексивного контролю.

Зараз Москва стоїть перед дилемою: чим довше вона відкладає припинення вогню, тим більший ризик того, що кредитні події неконтрольовано виникнуть і послаблять важелі впливу Москви на переговори.

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Це достатньо серйозне занепокоєння, щоб врахувати московські розрахунки щодо припинення вогню. Зокрема, це могло б стимулювати Москву двома способами:

i. Визначити пріоритетність полегшення санкцій, що обмежують доходи, як умови припинення вогню; це забезпечило б такі необхідні додаткові ресурси для реструктуризації великомасштабного, токсичного корпоративного військового боргу, а також фінансування переозброєння.

ii. Сприяти припиненню вогню швидше, ніж пізніше, щоб зменшити ризик того, що кредитна подія послабить його переговорний важіль; Якщо, однак, Москва вважає, що значно більшого послаблення санкцій можна досягти шляхом продовження бойових дій, вона може бути готова піти на такий ризик.

Україна та її союзники можуть використати фінансову дилему Москви, вдавшись до двох заходів:

i. Тихенько висловіть упевненість, що західні ресурси можуть перевершити російські ресурси у війні на виснаження, підкріплюючи це повідомлення оновленим пакетом фінансування та зброї, а також посиленим застосуванням санкцій — продовжуючи посилення енергетичних санкцій 10 січня 2025 року . Москва прекрасно розуміє, що просто не може перемогти рішуче розгортання західних ресурсів. Ось чому вона докладає стільки зусиль, щоб переконати західну думку в протилежному, сподіваючись викликати відчай і втому, які призведуть до непотрібних поступок. Оновлена ​​демонстрація рішучості Заходу послабить впевненість Москви в її здатності забезпечити перевагу на переговорах шляхом блефу та обману. Перспективи зрівнятися з переважальними західними ресурсами в розширеному конфлікті лише посилять занепокоєння Москви щодо її нової фінансової вразливості. Це змусить її тихо переглянути свій розрахунок конфронтації, як ми бачили це багато разів раніше.

ii. Рішуче та категорично зазначити, що пом’якшення санкцій взагалі не розглядається під час будь-яких переговорів про припинення вогню та розглядатиметься лише як частина всеосяжного мирного врегулювання, включно з репараціями, яке обговорюється та схвалюється Україною. З огляду на відновлену рішучість Заходу, одна річ, яка могла б змусити Москву продовжити бойові дії, це якщо б вона вірила, що може отримати додаткові послаблення санкцій, продовжуючи боротьбу. Категоричне скасування пом’якшення санкцій із будь-яких переговорів про припинення вогню — і переконання Москви, що це не підлягає обговоренню — це послабить стимул Москви продовжувати бойові дії. Це також рівносильно називати блефом, що фінанси Москви залишаються міцними, а санкції неефективними. Крім того, збереження санкцій — із суворим дотриманням — також обмежить здатність Москви переозброюватися після припинення вогню, залишаючи Україні та її союзникам потужні важелі переговорів у будь-якому можливому всеосяжному врегулюванні.

Проблеми Москви з фінансуванням тільки посиляться, особливо якщо країни коаліції більш повно застосують наявні в їхньому розпорядженні потужні інструменти енергетичних санкцій. Завдяки постійній рішучості та чіткому розумінню вразливості Москви Україна та її союзники зможуть реалізувати весь потенціал своїх переговорних важелів, уникнути йти на непотрібні поступки та зменшити довгострокові ризики, пов’язані з російським реваншизмом.

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