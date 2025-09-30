Палаючi ТЕЦ, НПЗ і цехи: чому цієї зими без світла і тепла в РФ буде не тільки Бєлгородська область

Related video

Кілька пакетів М-31, дальніх дронів кілька десятків, 4 "Нептуни". Не так і багато в тоннажі, та й у грошах.

На виході мінус завод "Електродеталь" у місті Карачев, мінус нафтобаза у Феодосії, проблеми у третини Бєлгородської області з електропостачанням (дві підстанції вийшли з чату і машинний зал ТЕЦ).

Смачно? Цілком. Взимку, що наближається, гра — винеси ТЕЦ буде вестися в обидва боки. Д — демілітаризація, СВО йде строго за планом.

А це ще не приспіли по кілька десятків на місяць ракет ERAM. Не вийшли "Фламінго" на той темп, що озвучував виробник. Та й "Нептунів" кілька дивізіонів, вони можуть дати возимим так, що злетить шапка.

Цієї зими жарти про світло, тепло і роботу (як там було нещодавно — ось мій завод, його роз**бали українські дрони) від росіян будуть сповнені анального болю, а звук генераторів стане звичнішим.

Усім росіянам хотілося воювати як імперія в Сирії чи Афганістані — авіацією, сотнями ударів ракет і вмикати систему "Пересвет".

Але виходить тільки борсатися в крові за 40 км просування через роки, черги за бензином і перебої з електрикою.

Будете продовжувати таку веселу війнушку за три дні?

Важливо

НПЗ у Білорусі збираєтеся будувати, ПДВ піднімати — бачимо, що будете.

Божевільні старі діди втравили росіян у блудняк із найрозвиненішими країнами світу, вони втратили торгівлю з ЄС, нам сюди відвантажують сотні тисяч дронів, і це все за Донбас, який неможливо відновити і постачати водою.

А таких регіонів у Москви, з роботягами, з мономістами, з іржавою спадщиною совка — хоч греблю гати.

Ті ж, хто дивився на раніше квітучі Абхазію, Осетію, Дагестан і сподівався, що в Донецьку буде не так, а тепер завивають — як на мене, просто потребують опіки.

Тупорилі криваві невдахи. І це не остання палаюча ТЕЦ, НПЗ і цехи. Їжте свій СРСР 2.0 у чергах за бензином.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.