Операция "Балтика": что произойдет с нефтяными прибылями РФ после ударов по Усть-Луге и Приморску

Поясню логику работы ВСУ.

Порт Приморск и Усть-Луга обеспечивают экспорт сернистой нефти из Сибири. Ранее она шла на экспорт по "Дружбе", но Украина "Дружбу" перекрыла, Европа тоже.

Также по маршруту нефтепровода стоят Ярославский НПЗ и Киришский НПЗ, которые отбирают нефть и выпускают нефтепродукты.

Теперь считаем отбор сырой нефти из нефтепровода:

Приморск — экспорт 1 млн барр/сутки;

Усть-Луга — 0,7 млн барр/с;

"Дружба" через Украину — 0,2 млн б/с;

Киришский НПЗ — 0,4 млн б/с;

Ярославский НПЗ — 0,3 млн б/с.

--------------

Итого — 2,6 млн б/с сырой нефти из общей добычи 9,2 млн б/с, т.е. 28%.

Перенаправить такой объем в другие источники просто невозможно. После заполнения всех свободных емкостей Россия будет вынуждена глушить добычу.

Відео дня

Цель у нас — через длительную блокировку экспорта и переработки заставить глушить добычу на части месторождений. Из 9,2 млн б/с нынешней добычи, если удастся снизить добычу на 1–2 млн, лучше, конечно, на 2 млн, будет просто идеально.

Блокировка нужна на несколько месяцев!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно