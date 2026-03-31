Операция "Балтика": что произойдет с нефтяными прибылями РФ после ударов по Усть-Луге и Приморску
Зачем Украина с таким упорством бьет по Усть-Луге и Приморску? Системный аналитик Евгений Истребин объясняет логику этой операции: таким образом добиться долгосрочной блокировки экспорта нефти и заставить Россию заглушить свою нефтедобычу, утратив основной финансовый ресурс для ведения войны.
Поясню логику работы ВСУ.
Порт Приморск и Усть-Луга обеспечивают экспорт сернистой нефти из Сибири. Ранее она шла на экспорт по "Дружбе", но Украина "Дружбу" перекрыла, Европа тоже.
Также по маршруту нефтепровода стоят Ярославский НПЗ и Киришский НПЗ, которые отбирают нефть и выпускают нефтепродукты.
Теперь считаем отбор сырой нефти из нефтепровода:
- Приморск — экспорт 1 млн барр/сутки;
- Усть-Луга — 0,7 млн барр/с;
- "Дружба" через Украину — 0,2 млн б/с;
- Киришский НПЗ — 0,4 млн б/с;
- Ярославский НПЗ — 0,3 млн б/с.
Итого — 2,6 млн б/с сырой нефти из общей добычи 9,2 млн б/с, т.е. 28%.
Перенаправить такой объем в другие источники просто невозможно. После заполнения всех свободных емкостей Россия будет вынуждена глушить добычу.
Цель у нас — через длительную блокировку экспорта и переработки заставить глушить добычу на части месторождений. Из 9,2 млн б/с нынешней добычи, если удастся снизить добычу на 1–2 млн, лучше, конечно, на 2 млн, будет просто идеально.
Блокировка нужна на несколько месяцев!
Важно