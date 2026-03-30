Балтика — уязвимое место Путина: как Украина может добиться мира до конца этого года

Дата завершения военных действий в Украине будет определяться не фейковыми гарантиями США и бесконечными театральными "мирными" переговорами, а способностью Сил обороны Украины уничтожать главные экспортные маршруты российской нефти.

В этом контексте имеем очень хорошие новости на прошлой неделе относительно работы украинских БПЛА по ключевым нефтяным терминалам РФ на Балтике — Приморск и Усть-Луга, отвечающих за 50% всего российского нефтяного морского экспорта.

В случае полной остановки работы данной инфраструктуры и успешного перехода к работе по черноморским терминалам Шасхерис и Туапсе, Путин даже при всем желании уже не сможет финансировать агрессию. Собственно, каждый удар по нефтегазовой инфраструктуре РФ приближает мир гораздо быстрее всех "невероятных миролюбивых" усилий Д.Трампа. Поэтому существует сравнительно высокая вероятность окончания боевых действий уже до окончания этого года. Возможно, даже летом–осенью при условии наращивания темпов нашей дальнобойности по экспортным маршрутам.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

