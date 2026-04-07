Украина не остановилась: несмотря на просьбы партнеров, ВСУ атаковали крупнейший нефтяной терминал РФ в Шесхарисе

СВО идет по плану. Приморск, Усть-Луга, Шесхарис (вблизи Новороссийска). Украинские БПЛА успешно атаковали крупнейший нефтеперевалочный хаб на Черном море Шесхарис, принадлежащий ПАО "Транснефть."

В порту большое пламя в результате вылива нефти. Поражены два нефтеналивных причала, стендеры для танкеров, трубопроводы, узлы системы измерения и учета потоков нефти между причалами.

Мощность пораженного терминала составляет 60 млн т нефти в год. Шесхарис является чрезвычайно важным для экономики РФ во время войны, поскольку из него нефть поступает в Турцию и через Суэцкий канал поступает в Китай и Индию. Этот терминал построен еще во времена Никиты Хрущева и имеет резервуары по хранению нефти объемом более 1 млн т. К причалу №1 способны заходить самые большие для российских терминалов танкеры дедвейтом 250 тыс. т. Всего одновременно на терминале Шесхарис может загружаться нефть на семь танкеров. В 2026 г. РФ рассчитывает получить через перевалку своей нефти через него около 30 млрд. долл. США дохода.

Положительным является то, что ВСУ, несмотря на настойчивые просьбы наших партнеров остановить атаку на российскую инфраструктуру, этого не сделали, опираясь, прежде всего, на интересы собственной страны в войне с агрессором. Таким образом, Украина не позволяет российским военным преступникам воспользоваться благоприятной для них экономической конъюнктурой в связи с войной на Ближнем Востоке и перекрытием Ираном Ормузского пролива.

Интересно, что мои прогнозы продолжают сбываться (даже в последовательности), когда за день до начала системных атак на экспортную инфраструктуру я на своей странице в FB от 22 марта 2026 г. написал о целесообразности в период высоких цен на нефть атаковать экспортные направления на терминалы Приморск, Усть-Луга, Шесхарис и Туапсе.

