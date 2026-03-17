"Битва при Бродах" как фактор выборов в Венгрии.

Как известно, Виктор Орбан пытается перед парламентскими выборами максимально активизировать "украинскую угрозу."

Ему очень важно, чтобы перед самыми выборами по нефтепроводу "Дружба" российская нефть вновь пошла в Венгрию. Это позволило бы российской марионетке объявить победу Венгрии над Украиной в "Битве при Бродах" и на этой победной волне объявить себя великим спасителем нации, снова въехав на белом коне в парламент Венгрии вместе с партией Fidas.

Если это случится, то украинская евроатлантическая интеграция будет точно заторможена минимум еще на четыре года, а финансовая помощь от ЕС станет максимально затруднена, ведь Виктор Орбан выдвинул свой ключевой предвыборный лозунг о недопущении Украины в ЕС и финансовой помощи для нее. В то же время в Венгрии на этом фоне будут усиливаться территориальные претензии и информационные провокации.

Відео дня

Кроме того, 5 млрд долл. США, которые РФ ежегодно зарабатывает с помощью "Дружбы" — это сумма, достаточная для финансирования целой российской армии (как военной структуры), состоящей из четырех полноценных дивизий.

Вот почему Украина не имеет права обеспечить Орбану победу в "Битве при Бродах" ни при каких обстоятельствах. А международное право и правда — на нашей стороне.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Источник

Важно