"Битва под Бродами": как победа Орбана в деле о нефтепроводе "Дружба" перечеркнет путь Украины в ЕС

Нельзя позволить Орбану победить в "битве под Бродами" за нефтепровод "Дружба", потому что это приведет его к победе на выборах в Венгрии, убежден экономист Владимир Омельченко. А это в свою очередь надолго поставит крест на пути Украины в Европу, да и о финансовой помощи ЕС можно будет забыть на долгое время.

Владимир Омельченко
Аналитик энергетического сектора
Премьер-министру Венгрии Орбану отдают честь
Орбан мечтает снова заехать в парламент на белом коне | Фото: Facebook

"Битва при Бродах" как фактор выборов в Венгрии.

Как известно, Виктор Орбан пытается перед парламентскими выборами максимально активизировать "украинскую угрозу."

Ему очень важно, чтобы перед самыми выборами по нефтепроводу "Дружба" российская нефть вновь пошла в Венгрию. Это позволило бы российской марионетке объявить победу Венгрии над Украиной в "Битве при Бродах" и на этой победной волне объявить себя великим спасителем нации, снова въехав на белом коне в парламент Венгрии вместе с партией Fidas.

Если это случится, то украинская евроатлантическая интеграция будет точно заторможена минимум еще на четыре года, а финансовая помощь от ЕС станет максимально затруднена, ведь Виктор Орбан выдвинул свой ключевой предвыборный лозунг о недопущении Украины в ЕС и финансовой помощи для нее. В то же время в Венгрии на этом фоне будут усиливаться территориальные претензии и информационные провокации.

Кроме того, 5 млрд долл. США, которые РФ ежегодно зарабатывает с помощью "Дружбы" — это сумма, достаточная для финансирования целой российской армии (как военной структуры), состоящей из четырех полноценных дивизий.

Вот почему Украина не имеет права обеспечить Орбану победу в "Битве при Бродах" ни при каких обстоятельствах. А международное право и правда — на нашей стороне.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Венгрия ставит Украину на паузу: 90 млрд ЕС под вопросом — что это значит для украинцев
