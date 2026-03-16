Кредит для Украины и 20-й пакет санкций против России зависит от работы нефтепровода "Дружба". Сийярто расставил условия.

Венгрия отказывается поддержать предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро и утверждение 20-го пакета санкций против России, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через украинский нефтепровод "Дружба". Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

"Ситуация проста: до тех пор, пока действует нефтяная блокировка, мы не можем согласиться на предоставление Украине 90 млрд евро", — заявил Сийярто.

Он также добавил, что украинская сторона, по его мнению, "шутит с венграми", задерживая возобновление транспортировки нефти по политическим мотивам.

Відео дня

По словам Сийярто, пока блокада продолжается, речь не идет ни о голосовании за кредит в 90 млрд евро, ни за другую финансовую помощь Украине, ни за новые санкции против России.

Министр подчеркнул, что технических препятствий для запуска "Дружбы" нет и нефтепровод якобы готов к работе.

В ЕС говорят, что Украина получит деньги несмотря на блокаду Венгрии и Словакии

Что известно о 90 млрд евро для Украины

Напомним, в феврале Совет ЕС согласовал заем для Украины на сумму 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Кредит должен финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет поддерживаться бюджетом ЕС. Он будет подлежать погашению только после того, как Россия заплатит Украине военные репарации.

16 марта Венгрия официально заблокировала предоставление кредита, пока Украина не возобновит транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Отметим, что такая позиция Венгрии фактически ставит под вопрос одновременное принятие финансовой помощи и нового пакета санкций ЕС.

В то же время, как говорилось ранее, Украина получит деньги от стран Европейского Союза даже при условии, что Словакия и Венгрия будут продолжать блокирование обещанного кредита в размере 90 млрд евро.

Также напомним, издание Politico писало, что Украине хватит денег до мая, пока Орбан блокирует кредит на 90 млрд евро.