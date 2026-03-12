Удар по "Турецкому потоку": Сийярто обвинил Украину в "энергетической блокаде" Венгрии

Венгрия обвинила Украину в попытке создать "полную энергетическую блокаду", а также в атаках на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". В Будапеште заявили, что этот маршрут имеет ключевое значение для поставок российского газа в Венгрию и другие страны Центральной Европы.

Венгерское правительство обвинило Украину в попытках подорвать энергетическую безопасность страны. Основанием для таких заявлений стали сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру, связанную с работой газопровода "Турецкий поток". Он транспортирует российский газ в Турцию и страны Восточной Европы. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в заметке в социальной сети X заявил, что эти события могут поставить под угрозу стабильность поставок энергоносителей в страну. Следует отметить, что Венгрия обвинила Украину в нападении на "Турецкий поток" после того, как Россия заявила, что украинские войска атаковали этот объект.

"Украина сейчас атаковала инфраструктуру "Турецкого потока" в России, который гарантирует поставки газа в Венгрию. Без "Турецкого потока" Венгрия просто не может быть безопасно обеспечена газом с географической и физической точки зрения. Нефтяная блокада Украиной трубопровода "Дружба" и этот удар по "Турецкому потоку" являются серьезными нападениями на наш суверенитет", — отметил Сийярто.

Российский "Газпром" заявил в среду, что войска РФ отбили воздушные атаки на несколько компрессорных установок в России. Они используются для перекачки газа в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Компрессоры перекачивают около 48 миллиардов кубических метров российского природного газа в год через подводные трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Это происходит на фоне роста протестов Венгрии и Словакии о прекращении поставок российской нефти. Они начались после нападения РФ на украинский участок нефтепровода "Дружба" в январе. Страны утверждают, что Украина не ремонтирует нефтепровод.

"Я только что разговаривал с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил мне, что Украина совершила несколько атак на критически важную инфраструктуру трубопровода "Турецкий поток" в России. Украина уже блокирует наши поставки нефти, а теперь они также нацелены на наши поставки газа. "Турецкий поток" является жизненно важным для Венгрии. Если трубопровод будет разрушен, под угрозой окажется безопасность газоснабжения Венгрии и нескольких стран Центральной и Юго-Восточной Европы", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в другом посте в X.

Он заявил, что ситуация якобы связана с приближением парламентских выборов в стране. Сийярто предположил, что Украина пытается повлиять на политическую ситуацию в Венгрии. По словам Сийярто, Киев якобы стремится создать полную энергетическую блокаду, чтобы вмешаться в избирательный процесс и поддержать партию "Тиса".

"Мы призываем @ZelenskyyUa и украинцев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, критически важную для снабжения Венгрии, и прекратить вмешательство в наши выборы!", — добавил он.

Напомним, что ранее Петер Сийярто уже обвинял Украину в атаках на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". По его словам, без этого маршрута страна не сможет стабильно получать газ. Удары по инфраструктуре и перебои с транзитом через нефтепровод "Дружба" он назвал "серьезным посягательством на суверенитет" Венгрии.

Ранее мы также информировали, что между Киевом и Будапештом возник дипломатический скандал. Он произошел из-за приезда в Украину венгерской делегации во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком. Она планировала проверить состояние нефтепровода "Дружба". Украинские дипломаты объяснили, что предложенные Будапештом даты поездки были неприемлемыми и требовали согласования по дипломатическим каналам.