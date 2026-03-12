Удар по "Турецькому потоку": Сіярто звинуватив Україну в "енергетичній блокаді" Угорщини

Угорщина звинуватила Україну у спробі створити "повну енергетичну блокаду", а також в атаках на інфраструктуру газопроводу "Турецький потік". У Будапешті заявили, що цей маршрут має ключове значення для постачання російського газу до Угорщини та інших країн Центральної Європи.

Угорський уряд звинуватив Україну у спробах підірвати енергетичну безпеку країни. Підставою для таких заяв стали повідомлення про атаку безпілотників на інфраструктуру, пов’язану з роботою газопроводу "Турецький потік". Він транспортує російський газ до Туреччини та країн Східної Європи. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у дописі в соціальній мережі X заявив, що ці події можуть поставити під загрозу стабільність постачання енергоносіїв до країни. Слід відмітити, що Угорщина звинуватила Україну в нападі на "Турецький потік" після того, як Росія заявила, що українські війська атакували цей об'єкт.

"Україна зараз атакувала інфраструктуру "Турецького потоку" в Росії, який гарантує постачання газу до Угорщини. Без "Турецького потоку" Угорщина просто не може бути безпечно забезпечена газом з географічної та фізичної точки зору. Нафтова блокада Україною трубопроводу "Дружба" та цей удар по "Турецькому потоку" є серйозними нападами на наш суверенітет", — зазначив Сіярто.

Російський "Газпром" заявив у середу, що війська РФ відбили повітряні атаки на кілька компресорних установок у Росії. Вони використовуються для перекачування газу до Туреччини, а потім до Болгарії, Сербії, Угорщини та Словаччини. Компресори перекачують близько 48 мільярдів кубічних метрів російського природного газу на рік через підводні трубопроводи "Турецький потік" та "Блакитний потік".

Це відбувається на тлі зростання протестів Угорщини та Словаччини щодо припинення поставок російської нафти. Вони почалися після нападу РФ на українську ділянку нафтопроводу "Дружба" у січні. Країни стверджують, що Україна не ремонтує нафтопровід.

"Я щойно розмовляв із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним, який повідомив мені, що Україна здійснила кілька атак на критично важливу інфраструктуру трубопроводу "Турецький потік" у Росії. Україна вже блокує наші поставки нафти, а тепер вони також націлені на наші поставки газу. "Турецький потік" є життєво важливим для Угорщини. Якщо трубопровід буде зруйновано, під загрозою опиниться безпека газопостачання Угорщини та кількох країн Центральної та Південно-Східної Європи", — заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у іншому посту в X.

Він заявив, що ситуація нібито пов’язана з наближенням парламентських виборів у країні. Сіярто припустив, що Україна намагається вплинути на політичну ситуацію в Угорщині. За словами Сіярто, Київ нібито прагне створити повну енергетичну блокаду, щоб втрутитися у виборчий процес і підтримати партію "Тиса".

"Ми закликаємо @ZelenskyyUa та українців припинити атаки на енергетичну інфраструктуру, критично важливу для постачання Угорщини, та припинити втручання у наші вибори!", — додав він.

Нагадаємо, що раніше Петер Сіярто вже звинувачував Україну у атаках на інфраструктуру газопроводу "Турецький потік". За його словами, без цього маршруту країна не зможе стабільно отримувати газ. Удари по інфраструктурі та перебої з транзитом через нафтопровід "Дружба" він назвав "серйозним зазіханням на суверенітет" Угорщини.

Раніше ми також інформували, що між Києвом і Будапештом виник дипломатичний скандал. Він стався через приїзд до України угорської делегації на чолі із заступником міністра енергетики Габором Чепеком. Вона планувала перевірити стан нафтопроводу "Дружба". Українські дипломати пояснили, що запропоновані Будапештом дати поїздки були неприйнятними і потребували узгодження через дипломатичні канали.