"Зазіхання на суверенітет": Сійярто звинуватив Україну в атаці на "Турецький потік"

Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна атакувала інфраструктуру газопроводу "Турецький потік" у Росії, який гарантує його країні постачання газу.

Без "Турецького потоку" Угорщина просто не може безпечно отримувати газ із географічного та фізичного погляду, написав міністр у Х.

"Нафтова блокада України через газопровід "Дружба" і цей удар по "Турецькому потоку" є серйозними зазіханнями на наш суверенітет", — категоричний він.

Про нібито атаку ЗСУ на "Турецький потік" 11 березня повідомив ресурс ТАСС із посиланням на "Газпром". За твердженнями пропагандистів, під ударом опинилася компресорна станція "Російська".

"За останні два тижні відбито 12 атак на об'єкти "Газпрому", які забезпечують експортні поставки газопроводами "Турецький потік" і "Блакитний потік" у напрямку Туреччини", — заявили в російському холдингу.

Своєю чергою в Міністерстві оборони Росії повідомили, що атаки нібито "здійснювалися з використанням безпілотних літальних апаратів":

"У ніч на 11 березня київський режим з метою зупинки поставок газу європейським споживачам здійснив чергову атаку із застосуванням ударних БПЛА літакового типу на інфраструктуру компресорної станції "Руська" в населеному пункті Гай-Кодзор (Краснодарський край), що забезпечує подачу газу трубопроводом "Турецький потік"".

У ЗСУ удари по "Турецькому потоку" ніяк не коментували. У Міністерстві закордонних справ України також не давали коментарів щодо заяви Сійярто.

"Турецький потік" — газопровід з Анапського району Краснодарського краю Росії, який проходить дном Чорного моря в європейську частину Туреччини. Будівництво об'єкта завершилося 2019 року, а 2020-го його ввели в експлуатацію. Він значно підвищує доступність газопостачання для Південної та Південно-Східної Європи.

10 жовтня 2022 року глава Кремля Володимир Путін заявляв, що українські спецслужби готували підрив на трубопроводі "Турецький потік". Крім того, російський диктатор заявляв, що Україна стоїть за вибухом Кримського мосту і трьома терактами на Курській АЕС. Тоді він звинуватив Київ у тероризмі і пригрозив "жорсткими відповідями".

4 березня цього року Путін назвав погрози підривів трубопроводів по дну Чорного моря "дуже небезпечною грою з боку Києва".

"За наявними у наших спецслужб даними, так само, як колись було підірвано "Північні потоки", зараз у Києві за підтримки деяких спецслужб заходу готують акцію з підриву "Блакитного потоку" і "Турецького потоку". Ми поінформували з цього питання вже наших турецьких друзів. Подивимося, що відбуватиметься в цій сфері, але це дуже небезпечна гра, особливо сьогодні", — цитує його заяву Anadolu Ajansı.

Нагадаємо, раніше Петер Сіярто звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні. Йдеться про візит угорської делегації до Києва.

10 березня парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до ЄС.