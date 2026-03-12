"Посягательство на суверенитет": Сийярто обвинил Украину в атаке на "Турецкий поток"

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина атаковала инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" в России, который гарантирует его стране поставки газа.

Без "Турецкого потока" Венгрия просто не может безопасно получать газ с географической и физической точки зрения, написал министр в Х.

"Нефтяная блокада Украины через газопровод "Дружба" и этот удар по "Турецкому потоку" являются серьезными посягательствами на наш суверенитет", — категоричен он.

О якобы атаке ВСУ на "Турецкий поток" 11 марта сообщил ресурс ТАСС со ссылкой на "Газпром". По утверждениям пропагандистов, под ударом оказалась компрессорная станция "Русская".

"За последние две недели отражены 12 атак на объекты "Газпрома", которые обеспечивают экспортные поставки по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" в направлении Турции", – заявили в российском холдинге.

Відео дня

В свою очередь в Министерстве обороны России сообщили, что атаки якобы "осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов":

"В ночь на 11 марта киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток"".

В ВСУ удары по "Турецкому потоку" никак не комментировали. В Министерстве иностранных дел Украины также не давали комментариев насчет заявления Сийярто.

"Турецкий поток" — газопровод из Анапского района Краснодарского края России, который проходит по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство объекта завершилось в 2019 году, а в 2020 его ввели в эксплуатацию. Он значительно повышает доступность газоснабжения для Южной и Юго-Восточной Европы.

10 октября 2022 года глава Кремля Владимир Путин заявлял, что украинские спецслужбы готовили подрыв на трубопроводе "Турецкий поток". Кроме того, российский диктатор заявлял, что Украина стоит за взрывом Крымского моста и тремя терактами на Курской АЭС. Тогда он обвинил Киев в терроризме и пригрозил "жесткими ответами".

4 марта этого года Путин назвал угрозы подрывов трубопроводов по дну Черного моря "очень опасной игрой со стороны Киева".

"По имеющимся у наших спецслужб данным, также, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока". Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня", — цитирует его заявление Anadolu Ajansı.

Напомним, ранее Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. Речь идет о визите венгерской делегации в Киев.

10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС.