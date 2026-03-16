Кредит для України та 20-й пакет санкцій проти Росії залежить від роботи нафтопроводу "Дружба". Сійярто розставив умови.

Угорщина відмовляється підтримати надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро та затвердження 20-го пакета санкцій проти Росії, поки не буде відновлено транзит російської нафти через український нафтопровід "Дружба". Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі, передає кореспондентка "Європейської правди".

"Ситуація проста: доти, поки діє нафтове блокування, ми не можемо погодитися на надання Україні 90 млрд євро", — заявив Сійярто.

Він також додав, що українська сторона, на його думку, "жартує з угорців", затримуючи відновлення транспортування нафти з політичних мотивів.

За словами Сійярто, поки блокада триває, не йдеться ані про голосування за кредит у 90 млрд євро, ані за іншу фінансову допомогу Україні, ані за нові санкції проти Росії.

Міністр наголосив, що технічних перешкод для запуску "Дружби" немає і нафтопровід нібито готовий до роботи.

В ЄС кажуть, що Україна отримає гроші попри блокаду Угорщини і Словаччини

Що відомо про 90 млрд євро для України

Нагадаємо, у лютому Рада ЄС погодила позику для України на суму 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Кредит мав би фінансуватися коштом запозичень ЄС на ринках капіталу та підтримуватиметься бюджетом ЄС. Він підлягатиме погашенню лише після того, як Росія заплатить Україні воєнні репарації.

16 березня Угорщина офіційно заблокувала надання кредиту, доки Україна не відновить транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Зазначимо, що така позиція Угорщини фактично ставить під питання одночасне ухвалення фінансової допомоги та нового пакета санкцій ЄС.

Водночас, як йшлося раніше, Україна отримає гроші від країн Європейського Союзу навіть за умови, що Словаччина та Угорщина продовжуватимуть блокування обіцяного кредиту у розмірі 90 млрд євро.

Також нагадаємо, видання Politico писало, що Україні вистачить грошей до травня, поки Орбан блокує кредит на 90 млрд євро.