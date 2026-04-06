В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтяной терминал "Шесхарис" в РФ и самолет-амфибию в Крыму

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске и по самолету-амфибии Бе-12 ВС РФ во временно оккупированном Крыму.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 6 апреля были нанесены удачные удары по территории России и по военному объекту во временно оккупированном Крыму в "рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора".

"Поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис" (Новороссийск, Краснодарский край, РФ). Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала", — сообщили в Генштабе и отметили, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также было подтверждено поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи ТОТ АР Крым. Степень повреждений также уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", — резюмировали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, детали успешного удара по нефтеналивному терминалу порта Новороссийск озвучили источники NV в СБУ.

"Беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны (ГУР МОУ, СБС, ССО, ГПСУ) устроили "взрыв" на нефтеналивном терминале "Шесхарис" морского порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Этот терминал является одним из крупнейших комплексов перевалки нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют против Украины", — заявили в спецслужбе.

В СБУ утверждают, что на "Шесхарисе" были повреждены шесть из семи нефтеналивных стендеров, через которые осуществляется погрузка и разгрузка нефти с танкеров. Также зафиксировано попадание по наземной инфраструктуре терминала: под удар попали узловой блок трубопроводной системы и узел учета нефти, а в местах попадания возникли масштабные пожары.

Фокус писал о взрывах в Новороссийске и о возможных повреждениях кораблей ВС РФ. Терминал, согласно данным Google maps, расположен в 300 м от закрытого причала, на котором, среди прочего, стояли военные корабли РФ и подводные лодки класса "Варшавянка". Кроме того, попали по радару наведения ЗРК С-300, по ЗРГК "Панцирь-С2".

Впоследствии OSINTеры получили серию спутниковых фото, на которых заметили около пяти кораблей, попавших под удар Украины в Новороссийске.