Какие цели попали под удар дронов Украины в Новороссийске: горел не только терминал "Шесхарис"

В ночь на 2 марта несколько подразделений Сил обороны Украины нанесли комбинированный удар по военным и стратегическим объектам РФ в Новороссийске. Дроны поразили военные корабли, компоненты противовоздушной обороны и нефтяной терминал "Шесхарис". Как сильно поврежден терминал и какие другие интересные цели расположены на расстоянии 300 м от него?

Об ударе по серии целей в Новороссийске стало известно утром 2 марта, говорится в Telegram-канале агентства "Укринформ". Атаку совместно провели бойцы подразделения "Альфа" СБУ, ССО и другие подразделения Сил обороны.

Как сообщили источники медиа, беспилотники поразили военные корабли ВС РФ, но нет информации, что это суда — или ракетоносители, или патрульные, или разминируемые, или субмарины. Кроме того, удалось попасть по фрагментам системы ПВО: вероятно, повредили радар наведения 30Н6Е2 ЗРК С-300 ПМУ-2 "Фаворит" и также ЗРГК "Панцирь-С2". Еще одна цель — стендеры нефтяного терминала "Шесхарис". Согласно данным анонимных собеседников, получили повреждения шесть из семи стендеров (приспособления для погрузки нефти на танкеры).

OSINTеры росСМИ Astra установили возможные точки попаданий в Новороссийске в районе терминала "Шесхарис". Ориентировочные точки поражения — возможная точка с координатами 44.71039, 37.84367. Видим, что рядом, на расстоянии 300 м к западу, расположен закрытый причал, возле которого в декабре 2025 года взорвали подводную лодку проекта "Варшавянка". После попадания спутниковые фото показали, что там находилось около четырех субмарин ВС РФ.

Взрывы в Новороссийске — где расположен терминал "Шесхарис" Фото: Google Maps

Генштаб ВСУ подтвердил попадания, которые произошли в ночь с 1 на 2 марта. Командование сообщило о поражении терминала №№ Шесхарис, морской базы "Новороссийск" и РЛС от С-400.

В сети появились кадры из Новороссийска с яркими взрывами в районе порта. При этом в Telegram-канале Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ отметили, что кадры с самыми яркими вспышками могут быть сгенерированы искусственным интеллектом. Информацию распространили росСМИ и при этом уточнили, что оперативный штаб Кубани успешно потушил пожар на площади 120 кв. м. В канале Astra действительно появились кадры из Новороссийска, на которых слышен громкий взрыв и возгласы россиян. Видео появилось около 23:36 1 марта. Власти подтвердили атаку и заявили, что пострадал один человек. Также уточняется, что пылало в двух точках.

Отметим, Фокус писал о взрывах в Новороссийске, в Краснодарском крае и в городах РФ на берегу Черного моря. Кроме нефтяного терминала в Новороссийске была угроза для Сочи, поскольку местные власти закрыли аэропорт из-за угрозы ударов. РосСМИ написали, что регион оказался под атакой беспилотных летающих дронов, также говорили об ударах безэкипажных катеров.

Между тем терминал "Шесхарис" осенью-зимой 2025 года уже попадал под удар дронов Сил обороны. В 2026 году посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что после одной из атак пригласили в Госдеп и сделали замечание из-за украинской атаки.

Атака на субмарину "Варшавянка" состоялась в декабре 2026 года. Выяснилось, что киберспециалисты СБУ взломали камеру видеонаблюдения и показали кадры попадания по подводной лодке, которая находилась в бухте "Восточная" в Новороссийске.

Напоминаем, 26 февраля в офисе президента Украины объяснили, почему США беспокоят удары СОУ по нефтяным терминалам Новороссийска.