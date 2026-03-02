Які цілі потрапили під удар дронів України у Новоросійську: палав не лише термінал "Шесхаріс"

В ніч на 2 березня кілька підрозділів Сил оборони України завдали комбінованого удару по військових та стратегічних об'єктах РФ у Новоросійську. Дрони уразили військові кораблі, компоненти протиповітряної оборони та нафтовий термінал "Шесхаріс". Як сильно пошкоджений термінал та які інші цікаві цілі розташовані на відстані 300 м від нього?

Про удар по серії цілей в Новоросійську стало відомо зранку 2 березня, ідеться у Telegram-каналі агентства "Укрінформ". Атаку спільно провели бійці підрозділу "Альфа" СБУ, ССО та інші підрозділи Сил оборони.

Як повідомили джерела медіа, безпілотники уразили військові кораблі ЗС РФ, але немає інформації, що це судна — чи ракетоносії, чи патрульні, чи розміновувані, чи субмарини. Крім того, вдалось поцілити по фрагментах системи ППО: ймовірно, пошкодили радар наведення 30Н6Е2 ЗРК С-300 ПМУ-2 "Фаворит" і також ЗРГК "Панцир-С2". Ще одна ціль — стендери нафтового термінала "Шесхаріс". Згідно з даними анонімних співрозмовників, отримали пошкодження шість з семи стендерів (пристосування для навантаження нафти на танкери).

OSINTери росЗМІ Astra встановили можливі точки влучань у Новоросійську у району термінала "Шесхаріс". Орієнтовні точки ураження — можлива точка з координатами 44.71039, 37.84367. Бачимо, що поруч, на відстані 300 м на захід, розташований закритий причал, біля якого в грудні 2025 року підірвали підводний човен проєкту "Варшавянка". Після влучання супутникові фото показали, що там перебувало близько чотирьох субмарин ЗС РФ.

Вибухи у Новоросійську — де розташований термінал "Шесхаріс" Фото: Google Maps

Генштаб ЗСУ підтвердив влучання, які відбулись в ніч з 1 на 2 березня. Командування повідомило про ураження термінала №№ Шесхаріс, морської бази "Новоросійськ" та РЛС від С-400.

Вибухи у Новоросійську — деталі інциденту у РФ

У мережі з'явились кадри з Новоросійська з яскравими вибухами у районі порту. При цьому в Telegram-каналі Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ зауважили, що кадри з найяскравішими спалахами можуть бути згенеровані штучним інтелектом. Інформацію поширили росЗМІ й при цьому уточнили, що оперативний штаб Кубані успішно загасив пожежу на площі 120 кв. м. У каналі Astra справді з'явились кадри з Новоросійська, на яких чути гучний вибух та вигуки росіян. Відео з'явилось близько 23:36 1 березня. Влада підтвердив атаку та заявила, що постраждала одна людина. Також уточнюється, що палало у двох точках.

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у Новоросійську, у Краснодарському краю та у містах РФ на березі Чорного моря. Крім нафтового терміна у Новоросійську була загроза для Сочі, оскільки місцева влада закрила аеропорт через загрозу ударів. РосЗМІ написали, що регіон опинився під атакою безпілотних літаючих дронів, також говорили про удари безекіпажних катерів.

Тим часом термінал "Шесхаріс" у восени-взимку 2025 року вже потрапляв під удар дронів Сил оборони. У 2026 році амбасадорка України у США Ольга Стефанішина заявила, що після однієї з атаки запросили у Держдеп та зробили зауваження через українську атаку.

Атака на субмарину "Варшавянка" відбулась у грудні 2026 року. З'ясувалось, що кіберфахівці СБУ зламали камеру відеоспостереження та показали кадри влучання по підводному човну, який перебував у бухті "Восточна" у Новоросійську.

Нагадуємо, 26 лютого у офісі президента України пояснили, чому США турбують удари СОУ по нафтових терміналах Новоросійська.