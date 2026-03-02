Небо почорніло від диму: Краснодарський край масовано атакують БпЛА, палає нафтовий термінал (відео)

Увечері 1 березня Краснодарський край РФ опинився під масованою атакою дронів. В аеропорту Сочі через обстріл затримано понад 100 рейсів, а у Новоросійську загорівся нафтовий термінал місцевого порту.

У Новоросійську вже упродовж кількох годин лунають вибухи: їх вже було десятки, стверджують очевидці. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

"Як місцеві жителі розповіли SHOT, вечір у місті сьогодні вкрай неспокійний — уже кілька разів включали тривожну сирену, після 21 години було чути вже десятки потужних вибухів", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними росіян, Новоросійськ атакують не лише дрони з неба, а й морські безпілотники — безекіпажні катери. ЗМІ пишуть, що у місті уламки збитих БпЛА рухнули на дах багатоповерхового житлового будинку, а в одному з районів видніється пожежа: місто огорнув густий чорний дим.

Відео дня

Сирени повітряної тривоги лунають також у Краснодарі та Анапі.

Водночас OSINT-аналітики повідомляють, що пожежа у Новоросійську здійнялася на нафтовому терміналі місцевого порту. Офіційного підтвердження цих даних на момент публікації немає.

Атака на Сочі — що відомо

У Сочі ситуація склалася ще складніша: на тлі атаки дронів у місцевому аеропорту запровадили обмеження ще близько 14:00 години 1 березня, пишуть російські Telegram-канали. Вони продовжилися і пізно ввечері.

В аеропорту Сочі на тлі масованого обстрілу загалом затримуються близько 100 авіарейсів. Загалом щонайменше 49 рейсів на виліт і 41 на посадження затримуються, а близько десятка і зовсім скасували.

Скриншот | в аеропорту Сочі близько 100 рейсів затримуються на тлі атаки БпЛА

Офіційно влада про наслідки масованої атаки на Сочі не повідомляла.

Нагадаємо, 27 лютого у Росії заявили, що ракета "Фламінго" долетіла аж до Чувашії.

Також 26 лютого OSINT-канали показали супутникові знімки атакованого дронами хімічного заводу "Дорогобуж" у РФ: там усе почорніло.