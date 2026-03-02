Небо почернело от дыма: Краснодарский край массированно атакуют БпЛА, пылает нефтяной терминал (видео)

Вечером 1 марта Краснодарский край РФ оказался под массированной атакой дронов. В аэропорту Сочи из-за обстрела задержано более 100 рейсов, а в Новороссийске загорелся нефтяной терминал местного порта.

В Новороссийске уже на протяжении нескольких часов раздаются взрывы: их уже было десятки, утверждают очевидцы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

"Как местные жители рассказали SHOT, вечер в городе сегодня крайне неспокойный — уже несколько раз включали тревожную сирену, после 21 часа было слышно уже десятки мощных взрывов", — говорится в сообщении.

По предварительным данным россиян, Новороссийск атакуют не только дроны с неба, но и морские беспилотники — безэкипажные катера. СМИ пишут, что в городе обломки сбитых БпЛА рухнули на крышу многоэтажного жилого дома, а в одном из районов виднеется пожар: город окутал густой черный дым.

Сирены воздушной тревоги звучат также в Краснодаре и Анапе.

В то же время OSINT-аналитики сообщают, что пожар в Новороссийске поднялся на нефтяном терминале местного порта. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

Атака на Сочи — что известно

В Сочи ситуация сложилась еще сложнее: на фоне атаки дронов в местном аэропорту ввели ограничения еще около 14:00 часов 1 марта, пишут российские Telegram-каналы. Они продолжились и поздно вечером.

В аэропорту Сочи на фоне массированного обстрела в целом задерживаются около 100 авиарейсов. В общем по меньшей мере 49 рейсов на вылет и 41 на посадку задерживаются, а около десятка и вовсе отменили.

Скриншот | в аэропорту Сочи около 100 рейсов задерживаются на фоне атаки БпЛА

Официально власти о последствиях массированной атаки на Сочи не сообщали.

