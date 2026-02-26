США закликали Україну не бити по військових цілях у Росії: в ОП пояснили, чому їх це хвилює

США закликали Україну утримуватися від ударів по об’єктах на території Росії, які можуть зачепити їхні економічні інтереси. Йдеться зокрема про атаку українських сил по порту "Новоросійськ".

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі виданню "24 канал" пояснив, що позиція США стосується конкретних інвестицій у казахстанські спільні підприємства, які використовують російський порт як логістичний хаб. При цьому, за словами Подоляка, в Україні відомо про приблизно 6,2 тисячі компаній, які прямо працюють на війну Росії проти України. Ба більше, держава має точну інформацію про їхнє розташування, керівників і працівників.

Крім того, Подоляк наголосив, що партнери України, зокрема США та європейські країни, мають знати про українські цілі на території Росії і розуміти логіку таких операцій. Крім того, він звернув увагу на подвійний стандарт: американці відкрито захищають власні інвестиції, але не роблять аналогічних заяв щодо бізнесу в Україні.

"Американці абсолютно прямі, коли говорять, що хочуть, аби їхні інвестиції були захищеними. Але питання в іншому, чому вони паралельно не зробили заяву, що у них є інвестиції в Україні? Для мене це загадково", — зазначив радник Президента.

Він також підкреслив, що відповідно до міжнародного права Україна перебуває під дією не спровокованої агресії Росії. Відтак збитки, завдані агресором не лише Україні, а й іноземним партнерам, повинні бути відшкодовані. За словами Подоляка, це питання справедливості та логіки міжнародних відносин — країни, які прагнуть захищати власні інвестиції, не можуть ігнорувати збитки, яких зазнає Україна.

США закликали Україну уникати ударів по військових об’єктах РФ: що про це відомо

Раніше видання CNN писало, що під час брифінгу посол України у США Ольга Стефанішина розповіла про незвичний крок Адміністрації Трампа. За її словами, український уряд попередили, що удари по російському нафтовому об’єкту в Чорному морі наприкінці минулого року нібито вплинули на американські інвестиції в Казахстані.

Стефанішина зазначила, що Державний департамент США порадив Україні утримуватися від дій, які зачіпають американські економічні інтереси, але не обмежував удари по російській військовій чи енергетичній інфраструктурі. Вона додала, що США не мають таких самих економічних інтересів в Україні, і тому подібних рекомендацій щодо українських цілей у себе на території Києву не надходило.

Також посадовиця підкреслила, що Україні поки не вдалося досягти такого рівня захисту власних економічних інтересів і інвестицій, який мають США у інших країнах.

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року у Новоросійську лунали вибухи, а згодом місцеві почали поширювати відео, де помітні наслідку удару по порту. Згодом, експерти розповіли, що там призупинився експорт сирої нафти і нафтопродуктів.

Також Фокус писав, що у ніч на 25 лютого дрони атакували хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області, який безпосередньо причетний до виготовлення вибухівки, а також перебуває під санкціями України. Зокрема, місцеві пабліки писали, що на території хімічного підприємства сьалося займання внаслідок удару.