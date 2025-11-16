ЗСУ атакували Новоросійськ: зі стратегічного порту зникли майже всі судна, — соцмережі

Після нещодавньої атаки українськими ракетами "Нептун" по російському порту Новоросійськ там призупинився експорт сирої нафти і нафтопродуктів.

У порту Новоросійська практично відсутні будь-які великі судна, зауважує волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко. У дописі в своєму Telegram-каналі він навів супутникові знімки, які це підтверджують.

Знімки з порту Новоросійськ (РФ) Фото: Telegram / Стерненко

Новоросійськ є стратегічно важливим російським портом, наголосив Стерненко.

За даними Forbes, у жовтні 2025 року експорт сирої нафти через Новоросійськ становив 3,22 млн тонн (понад 760 тис. барелів на добу). За період із січня по жовтень 2025-го такий експорт сягнув 24,7 млн тонн. Щодо нафтопродуктів, то лише минулого місяця через Новоросійськ їх було відвантажено 1,8 млн тонн, а за 10 місяців нинішнього року – 16,8 млн тонн.

Відео дня

Нагадаємо, раніше стало відомо про вибухи у Новоросійську в ніч на 14 листопада. У мережі з'явились відео, які показували спалахи в порту та сліди роботи засобів ППО у небі. Виходячи з сили вибухів, припускали, що ідеться про серйозне влучання, хоча місцева влада визнавала лише "падіння уламків БпЛА".

Згодом з’явилася інформація про те, що по Новоросійську вдарили крилатими ракетами. В зоні удару ракетами "Нептун" по російському місту Новоросійськ до цього знаходилось до семи пускових установок зенітних ракетних комплексів С-400. До того ж, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив про "приліт" по нафтовому терміналу.