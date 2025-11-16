ВСУ атаковали Новороссийск: из стратегического порта исчезли почти все суда, — соцсети

После недавней атаки украинскими ракетами "Нептун" по российскому порту Новороссийск там приостановился экспорт сырой нефти и нефтепродуктов.

В порту Новороссийска практически отсутствуют любые крупные суда, отмечает волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко. В публикации в своем Telegram-канале он привел спутниковые снимки, которые это подтверждают.

Снимки из порта Новороссийск (РФ) Фото: Telegram / Стерненко

Новороссийск является стратегически важным российским портом, подчеркнул Стерненко.

По данным Forbes, в октябре 2025 года экспорт сырой нефти через Новороссийск составил 3,22 млн тонн (более 760 тыс. баррелей в сутки). За период с января по октябрь 2025-го такой экспорт достиг 24,7 млн тонн. Что касается нефтепродуктов, то только в прошлом месяце через Новороссийск их было отгружено 1,8 млн тонн, а за 10 месяцев нынешнего года — 16,8 млн тонн.

Напомним, ранее стало известно о взрывах в Новороссийске в ночь на 14 ноября. В сети появились видео, которые показывали вспышки в порту и следы работы средств ПВО в небе. Исходя из силы взрывов, предполагали, что речь идет о серьезном попадании, хотя местные власти признавали лишь "падение обломков БПЛА".

Впоследствии появилась информация о том, что по Новороссийску ударили крылатыми ракетами. В зоне удара ракетами "Нептун" по российскому городу Новороссийск до этого находилось до семи пусковых установок зенитных ракетных комплексов С-400. К тому же, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил о "прилете" по нефтяному терминалу.