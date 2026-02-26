США призвали Украину не бить по военным целям в России: в ОП объяснили, почему их это волнует

США призвали Украину воздерживаться от ударов по объектам на территории России, которые могут задеть их экономические интересы. Речь идет в частности об атаке украинских сил по порту "Новороссийск".

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию "24 канал" пояснил, что позиция США касается конкретных инвестиций в казахстанские совместные предприятия, которые используют российский порт как логистический хаб. При этом, по словам Подоляка, в Украине известно о примерно 6,2 тысячи компаний, которые прямо работают на войну России против Украины. Более того, государство имеет точную информацию об их расположении, руководителях и работниках.

Кроме того, Подоляк отметил, что партнеры Украины, в частности США и европейские страны, должны знать об украинских целях на территории России и понимать логику таких операций. Кроме того, он обратил внимание на двойной стандарт: американцы открыто защищают собственные инвестиции, но не делают аналогичных заявлений относительно бизнеса в Украине.

"Американцы абсолютно прямые, когда говорят, что хотят, чтобы их инвестиции были защищены. Но вопрос в другом, почему они параллельно не сделали заявление, что у них есть инвестиции в Украине? Для меня это загадочно", — отметил советник Президента.

Он также подчеркнул, что в соответствии с международным правом Украина находится под действием не спровоцированной агрессии России. Поэтому убытки, нанесенные агрессором не только Украине, но и иностранным партнерам, должны быть возмещены. По словам Подоляка, это вопрос справедливости и логики международных отношений — страны, которые стремятся защищать собственные инвестиции, не могут игнорировать убытки, которые несет Украина.

США призвали Украину избегать ударов по военным объектам РФ: что об этом известно

Ранее издание CNN писало, что во время брифинга посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала о необычном шаге Администрации Трампа. По ее словам, украинское правительство предупредили, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце прошлого года якобы повлияли на американские инвестиции в Казахстане.

Стефанишина отметила, что Государственный департамент США посоветовал Украине воздерживаться от действий, которые затрагивают американские экономические интересы, но не ограничивал удары по российской военной или энергетической инфраструктуре. Она добавила, что США не имеют таких же экономических интересов в Украине, и поэтому подобных рекомендаций относительно украинских целей у себя на территории Киеву не поступало.

Также чиновница подчеркнула, что Украине пока не удалось достичь такого уровня защиты собственных экономических интересов и инвестиций, который имеют США в других странах.

Напомним, что в ноябре 2025 года в Новороссийске раздавались взрывы, а впоследствии местные начали распространять видео, где заметны последствия удара по порту. Впоследствии, эксперты рассказали, что там приостановился экспорт сырой нефти и нефтепродуктов.

Также Фокус писал, что в ночь на 25 февраля дроны атаковали химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области, который непосредственно причастен к изготовлению взрывчатки, а также находится под санкциями Украины. В частности, местные паблики писали, что на территории химического предприятия произошло возгорание в результате удара.