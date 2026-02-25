США недовольны, что Украина бьет по Новороссийску, — Стефанишина

Посол Украины в США получила демарш от Госдепа после атаки дронов на Новороссийск в ноябре 2025 года, когда была повреждена инфраструктура Каспийского нефтепровода.

Ольга Стефанишина, посол Украины в США сообщила на брифинге 24 февраля, что получила звонок от высокопоставленного Госдепартамента США после атаки украинских дронов по порту в Новороссийске в ноябре 2025 года, рассказывает "Суспільне".

По словам Стефанишиной, в Госдепе США жаловались, что украинские военные повредили инфраструктуру нефтепровода, который транспортирует американскую, казахскую и российскую нефть из Казахстана в порт в Черном море по территории РФ. Каспийский нефтепровод является одним из крупнейших налогоплательщиков в России.

"Это касалось самого факта, что там были нарушены американские экономические интересы... И мы услышали от Государственного департамента, что нам следует воздержаться от атак на американские интересы", — отметила Стефанишина.

Стефанишина также заявила, что "получила демарш" от Государственного департамента США по этому поводу.

В то же время она подчеркнула, что США не предлагали Киеву в целом воздержаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру.

"Это было связано с тем, что американские экономические интересы там пострадали. Мы приняли это к сведению", — сказала дипломат.

Также, по словам Стефанишиной, в письме от Государственного департамента подчеркивалось, что США пока не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

"Мне было очень, очень обидно, что за 35 лет независимости Украины, имея так много возможностей, мы никогда не достигли ситуации, когда мы могли бы сделать то же самое", — отметила она.

На вопрос журналистки "Суспільного" относительно того, почему президент Трамп упрекает страны ЕС в том, что они продолжают покупать российскую нефть, однако в то же время делает исключение из санкций для российской нефти и американских нефтяных компаний, Стефанишина сообщила, что "это можно изменить".

"По сути, это исключение может быть пересмотрено, и существует достаточно большое разнообразие вариантов диверсификации цепей поставок. Я надеюсь, что инициативы в рамках доктрины энергетического доминирования президента Трампа послужат этой цели. И те несправедливые ситуации, когда мы видим конкретные исключения, обеспечивающие интересы США, можно изменить не только путем их отмены, но и путем изменения структуры рынка и поставок", — отметила Стефанишина.

Также она призвала американских законодателей принять закон об усилении санкций против Москвы, заявив, что задержка с его принятием рассматривается как победа Москвы.

"Если мы сможем наложить больше санкций и оказывать большее давление на Россию, она не сможет выйти из переговоров", — добавила она.

Напомним, 14 ноября СБУ вместе с Силами безопасности и обороны нанесли удар по порту "Новороссийск". В результате атаки были повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки, после чего на терминале вспыхнул масштабный пожар. А из порта исчезли все корабли.

Между тем 21 февраля РФ ударила ракетой по фабрике американской компании Mondelez International в Тростянце Сумской области. Министр иностранных дел Андрей Сибига в контексте атаки на тростянецкую фабрику написал в Х, что российская война угрожает бизнес-интересам США на европейском континенте. Но в США эту атаку официально не комментировали и публично не осуждали действия России.