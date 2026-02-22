"Одна из первых крупных инвестиций": россияне атаковали завод компании-гиганта США Mondelez в Украине (видео)

21 февраля российская армия атаковала завод американской компании на территории Украины — кондитерского гиганта Mondelez.

Россияне осуществили ракетный удар по заводу компании Mondelez в Тростянце Сумской области. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига вечером 21 февраля на своей странице в сети X.

Российская ракета попала по одному из производственных зданий компании. Обошлось без жертв или пострадавших, отметил чиновник.

Скриншот | Сибига сообщил об ударе РФ по заводу американской компании Mondelez

Сибига отметил, что объект, который пострадал в результате атаки россиян, является гражданским и не имеет никакого отношения к военному делу. Кроме того, завод Mondelez в Тростянце имел особое значение для Украины.

"Сегодня Россия нанесла удар по еще одному американскому предприятию в Украине — гражданскому производственному объекту Mondelez в Тростянце — одному из первых крупных американских инвестиционных проектов в независимой экономике Украины", — отметил чиновник.

Відео дня

По словам Сибиги, россияне таким образом осуществляют намеренный "экономический террор". Завод производит известные на весь мир бренды, создает рабочие места для украинцев и осуществляет вклад как в украинскую, так и в американскую экономику.

Mondelez считается крупной американской транснациональной компанией, которая является одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В США пока не комментировали информацию Сибиги об ударе россиян по предприятию своей компании в Украине.

Стоит заметить, что россияне не впервые бьют по американским предприятиям на территории Украины. Так, в августе 2025 года ВС РФ осуществили ракетный удар по заводу США в городе Мукачево, который производил кофемашины.

Напомним, 21 февраля мониторинговые каналы предупредили, что враг готовится к новому комбинированному удару по Украине.