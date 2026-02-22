"Одна з перших великих інвестицій": росіяни атакували завод компанії-гіганта США Mondelez в Україні (відео)

21 лютого російська армія атакувала завод американської компанії на території України — кондитерського гіганта Mondelez.

Росіяни здійснили ракетний удар по заводу компанії Mondelez у Тростянці Сумської області. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга увечері 21 лютого на своїй сторінці у мережі X.

Російська ракета влучила по одній з виробничих будівель компанії. Обійшлося без жертв чи постраждалих, зазначив посадовець.

Сибіга наголосив, що об'єкт, який постраждав внаслідок атаки росіян, є цивільним і не має жодного стосунку до військової справи. Крім того, завод Mondelez у Тростянці мав особливе значення для України.

"Сьогодні Росія завдала удару по ще одному американському підприємству в Україні — цивільному виробничому об'єкту Mondelez у Тростянці — одному з перших великих американських інвестиційних проєктів в незалежній економіці України", — зазначив посадовець.

За словами Сибіги, росіяни у такий спосіб здійснюють навмисний "економічний терор". Завод виготовляє відомі на увесь світ бренди, створює робочі місця для українців та здійснює внесок як в українську, так і в американську економіку.

Mondelez вважається великою американською транснаціональною компанією, що є одним з найбільших у світі виробників кондитерських виробів. У США наразі не коментували інформацію Сибіги про удар росіян по підприємству своєї компанії в Україні.

Варто зауважити, що росіяни не вперше б'ють по американських підприємствах на території України. Так, у серпні 2025 року ЗС РФ здійснили ракетний удар по заводу США у місті Мукачево, що виробляв кавомашини.

Нагадаємо, 21 лютого моніторингові канали попередили, що ворог готується до нового комбінованого удару по Україні.