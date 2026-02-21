РФ готує комбінований удар по Україні найближчими днями: яка основна ціль ворога, — монітори

Російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні найближчими днями, зокрема із застосуванням стратегічної авіації. За попередніми даними, вже зафіксовано передислокацію бомбардувальників, які можуть бути споряджені крилатими ракетами.

Як повідомляють моніторингові канали, зафіксовано переміщення чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 на аеродроми "Оленья" і "Енгельс". За попередніми оцінками, літаки можуть готувати до спорядження крилатими ракетами для подальшого застосування по території України.

Так, Telegram-канал "ППО радар" інформує про отримання даних щодо можливого масованого комбінованого удару протягом найближчих 48 годин. Йдеться про потенційне застосування до 450 ударних безпілотників різних типів — зокрема "Герань-2", "Гербера", "Пародія", "БМ-35" та "Шахед".

Окрім дронів, ворог може використати до 26 балістичних ракет "Іскандер-М", пуски яких можливі з території Брянської, Курської, Ростовської областей РФ, а також із Краснодарського краю та тимчасово окупованого Криму. Також повідомляється про ймовірність запуску до 16 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської, Ростовської областей та окупованої частини Запорізької області.

Відео дня

Не виключається застосування морських носіїв — до восьми крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Додатково згадується можливе використання до восьми реактивних безпілотників "Герань-3".

Серед авіаційного компонента називають до шести ракет Х-22, які можуть бути випущені з трьох бомбардувальників Ту-22М3, а також до шести аеробалістичних ракет "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.

Які основні цілі ворога

Ймовірними цілями атаки, за інформацією джерел, можуть стати об’єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах. У Києві та області під потенційною загрозою — Білоцерківська ТЕЦ, Трипільська ТЕС, Київські ТЕЦ-3, ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Київська ГЕС, а також енергетичні вузли в районах Макарова, Вишгорода, Чабанів і Броварів.

На Дніпропетровщині серед можливих цілей — Кам’янська ГЕС, Дніпровська та Криворізька ТЕС, а також енергетичні об’єкти у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі й Павлограді. Натомість у Черкаській області під загрозою можуть опинитися Черкаська ТЕЦ і Канівська ГЕС, а у Полтавській — Кременчуцька ГЕС та нафтогазова інфраструктура Лубенського, Полтавського і Миргородського районів.

Водночас автор повідомлення наголошує, щоперелік об’єктів не означає одночасного удару по всіх зазначених цілях, а відображає найбільш імовірні напрями. За попередніми оцінками, основний акцент потенційної масованої атаки може бути зосереджений на Києві та Київській області.

Раніше віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль заявляв, що українська сторона має інформацію про підготовку нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Також Фокус писав, що, на думку експертів, у 2026 році російські війська можуть зосередити удари по об’єктах водопостачання та енергетики в українських містах, причому основна активність прогнозується навесні та влітку.