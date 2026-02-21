РФ готовит комбинированный удар по Украине в ближайшие дни: какая основная цель врага, — мониторы

Российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в ближайшие дни, в частности с применением стратегической авиации. По предварительным данным, уже зафиксирована передислокация бомбардировщиков, которые могут быть снаряжены крылатыми ракетами.

Как сообщают мониторинговые каналы, зафиксировано перемещение четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 на аэродромы "Оленья" и "Энгельс". По предварительным оценкам, самолеты могут готовить к снаряжению крылатыми ракетами для дальнейшего применения по территории Украины.

Так, Telegram-канал "ПВО радар" информирует о получении данных о возможном массированном комбинированном ударе в течение ближайших 48 часов. Речь идет о потенциальном применении до 450 ударных беспилотников различных типов — в частности "Герань-2", "Гербера", "Пародия", "БМ-35" и "Шахед".

Кроме дронов, враг может использовать до 26 баллистических ракет "Искандер-М", пуски которых возможны с территории Брянской, Курской, Ростовской областей РФ, а также из Краснодарского края и временно оккупированного Крыма. Также сообщается о вероятности запуска до 16 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской, Ростовской областей и оккупированной части Запорожской области.

Не исключается применение морских носителей — до восьми крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Дополнительно упоминается возможное использование до восьми реактивных беспилотников "Герань-3".

Среди авиационного компонента называют до шести ракет Х-22, которые могут быть выпущены из трех бомбардировщиков Ту-22М3, а также до шести аэробаллистических ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.

Какие основные цели врага

Вероятными целями атаки, по информации источников, могут стать объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах. В Киеве и области под потенциальной угрозой — Белоцерковская ТЭЦ, Трипольская ТЭС, Киевские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Киевская ГЭС, а также энергетические узлы в районах Макарова, Вышгорода, Чабанов и Броваров.

На Днепропетровщине среди возможных целей — Каменская ГЭС, Днепровская и Криворожская ТЭС, а также энергетические объекты в Днепре, Каменском, Кривом Роге и Павлограде. Зато в Черкасской области под угрозой могут оказаться Черкасская ТЭЦ и Каневская ГЭС, а в Полтавской — Кременчугская ГЭС и нефтегазовая инфраструктура Лубенского, Полтавского и Миргородского районов.

В то же время автор сообщения отмечает, что перечень объектов не означает одновременного удара по всем указанным целям, а отражает наиболее вероятные направления. По предварительным оценкам, основной акцент потенциальной массированной атаки может быть сосредоточен на Киеве и Киевской области.

Ранее вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинская сторона располагает информацией о подготовке новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Также Фокус писал, что, по мнению экспертов, в 2026 году российские войска могут сосредоточить удары по объектам водоснабжения и энергетики в украинских городах, причем основная активность прогнозируется весной и летом.