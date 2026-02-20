После зимы ВС РФ изменят тактику: противник будет бить по объектам водоснабжения Украины, — эксперт

Экс-командующий Аэромобильных войск ВСУ Иван Якубец предупредил, что в 2026 году российские войска могут сосредоточить удары по объектам водоснабжения и энергетики в украинских городах, причем основная активность прогнозируется весной и летом.

Своими прогнозами он поделился в эфире канала "Киев 24" и отметил, что среди потенциальных целей первой категории есть Киев, Одесса, Харьков и Днепр. Вторая категория — областные центры, где скопление людей также значительное. Кроме того, удары могут быть направлены на заводы, промышленные предприятия и объекты военно-промышленного комплекса, что имеет стратегическое значение.

"Сейчас, зимой, главным направлением для них являются удары по энергетике и объектам теплоснабжения. Но с наступлением весны и лета фокус сместится на водоснабжение, и такие удары обязательно состоятся", — отметил он.

Также Якубец рассказал журналистам об угрозе со стороны Беларуси, где, по его словам, осуществляется управление полетами российских дронов для атак по территории Украины. Он отметил, что украинская дипломатия пока не делала официальных заявлений по этому поводу, но по его мнению, кроме политических шагов, необходимо принимать практические меры. В частности, предлагается устанавливать радиоэлектронные препятствия вдоль границы, чтобы усложнить передвижение и управление дронами противника.

По его мнению, тактика России выходит за пределы обычных тактических ударов: когда одновременно запускаются сотни дронов и десятки ракет, атаки приобретают оперативный характер. Хотя Украина способна выдерживать такие удары, это требует тщательной подготовки и планирования.

Он также отметил, что удары врага уже повлияли на реализацию украинских программ ракетных и дроновых комплексов и значительно задержали их из-за повреждения объектов. По его прогнозу, подобные атаки будут использоваться и в дальнейшем, и Украина должна оставаться готовой к таким угрозам, особенно весной и летом.

"Кроме официальных заявлений, необходимо принимать практические меры, в частности устанавливать препятствия вдоль белорусской границы. Мы обычно знаем примерное время будущих ударов благодаря данным наших партнеров, поэтому важно блокировать подвижные каналы управления и нарушать связи противника", — пояснил военный.

Напомним, что в ночь на 19 февраля российские военные обстреляли Лозовскую громаду в Харьковской области, в результате чего была повреждена крупнейшая котельная Лозовой и объекты водоснабжения. В частности, в результате вражеского обстрела обесточена крупнейшая котельная города, и от нее зависят почти 16 тысяч абонентов.

Также Фокус писал, что в ночь на 17 февраля ВС РФ нанесли очередной массированный удар по Одессе и Одесскому району. В итоге, атака врага привела к очень серьезным разрушениям на энергетическом объекте.