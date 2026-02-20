Після зими ЗС РФ змінять тактику: противник битиме по об'єктах водопостачання України, — експерт

Екскомандувач Аеромобільних військ ЗСУ Іван Якубець попередив, що у 2026 році російські війська можуть зосередити удари по об’єктах водопостачання та енергетики в українських містах, причому основна активність прогнозується навесні та влітку.

Своїми прогнозами він поділився в ефірі каналу "Київ 24" та зазначив, що серед потенційних цілей першої категорії є Київ, Одеса, Харків та Дніпро. Друга категорія — обласні центри, де скупчення людей також значне. Крім того, удари можуть бути спрямовані на заводи, промислові підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу, що має стратегічне значення.

"Зараз, взимку, головним напрямком для них є удари по енергетиці та об’єктах теплопостачання. Але з настанням весни та літа фокус зміститься на водопостачання, і такі удари обов’язково відбудуться", — зауважив він.

Також Якубець розповів журналістам про загрозу з боку Білорусі, де, за його словами, здійснюється управління польотами російських дронів для атак по території України. Він зазначив, що українська дипломатія поки не робила офіційних заяв щодо цього, але на його думку, окрім політичних кроків, необхідно вживати практичних заходів. Зокрема, пропонується встановлювати радіоелектронні перешкоди уздовж кордону, щоб ускладнити пересування та управління дронами противника.

На його думку, тактика Росії виходить за межі звичайних тактичних ударів: коли одночасно запускаються сотні дронів і десятки ракет, атаки набувають оперативного характеру. Хоч Україна здатна витримувати такі удари, це потребує ретельної підготовки та планування.

Він також наголосив, що удари ворога вже вплинули на реалізацію українських програм ракетних і дронових комплексів та значно затримали їх через пошкодження об’єктів. За його прогнозом, подібні атаки будуть використовуватися й надалі, і Україна має залишатися готовою до таких загроз, особливо навесні та влітку.

"Крім офіційних заяв, необхідно вживати практичних заходів, зокрема встановлювати перешкоди вздовж білоруського кордону. Ми зазвичай знаємо приблизний час майбутніх ударів завдяки даним наших партнерів, тому важливо блокувати рухомі канали управління та порушувати зв’язки противника", — пояснив військовий.

Нагадаємо, що у ніч на 19 лютого російські військові обстріляли Лозівську громаду у Харківській області, внаслідок чого була пошкоджена найбільша котельня Лозової та об'єкти водопостачання. Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена найбільша котельня міста, і від неї залежать майже 16 тисяч абонентів.

Також Фокус писав, що у ніч на 17 лютого ЗС РФ завдали чергового масованого удару по Одесі та Одеському району. Зрештою, атака ворога призвела до дуже серйозних руйнувань на енергетичному об'єкті.