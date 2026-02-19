РФ вдарила по найбільшій котельні Лозової: тисячі людей без тепла, у місті проблеми з водою

У ніч на 19 лютого російські окупанти обстріляли Лозівську громаду у Харківській області, внаслідок чого була пошкоджена найбільша котельня Лозової та об'єкти водопостачання.

Тисячі людей лишились без води та тепла, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

"Ворог знову завдавав удари по Лозівській громаді. Маємо пошкодження критичної інфраструктури. Виникли серйозні проблеми з водопостачанням", — написав Зеленський.

Він підкреслив, що комунальники та енергетики роблять усе можливе, проте відновити подачу води наразі не вдається.

Обстріл найбільшої котельні Лозової Фото: Facebook

Згодом мер Лозової уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена найбільша котельня міста.

"Від неї залежать майже 16 тисяч абонентів. Цієї ночі ще зберігається мінусова температура. Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі", — зазначив Зеленський.

За його словами, міська влада паралельно працює над альтернативними варіантами живлення та водозабезпечення.

"Маємо певні рішення, але публічно їх не обговорюємо — заради безпеки людей та самих об’єктів", — наголосив Зеленський.

