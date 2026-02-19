РФ ударила по крупнейшей котельной Лозовой: тысячи людей без тепла, в городе проблемы с водой

В ночь на 19 февраля российские оккупанты обстреляли Лозовскую громаду в Харьковской области, в результате чего была повреждена крупнейшая котельная Лозовой и объекты водоснабжения.

Тысячи людей остались без воды и тепла, сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

"Враг снова наносил удары по Лозовской громаде. Имеем повреждения критической инфраструктуры. Возникли серьезные проблемы с водоснабжением", — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что коммунальщики и энергетики делают все возможное, однако восстановить подачу воды пока не удается.

Обстрел крупнейшей котельной Лозовой Фото: Facebook

Впоследствии мэр Лозовой уточнил, что в результате вражеского обстрела обесточена крупнейшая котельная города.

"От нее зависят почти 16 тысяч абонентов. Этой ночью еще сохраняется минусовая температура. Все силы направили, чтобы сохранить сети и дать тепло людям. Без указаний коммунальщиков прошу не вмешиваться во внутридомовые сети", — отметил Зеленский.

По его словам, городские власти параллельно работают над альтернативными вариантами питания и водообеспечения.

"Есть определенные решения, но публично их не обсуждаем — ради безопасности людей и самих объектов", — подчеркнул Зеленский.

РФ поразила крупнейшую котельную Лозовой Фото: Facebook

