"Это не парадокс": в Yasno объяснили, почему платежки за электричество растут несмотря на отсутствие света

Сумма за электроэнергию в коммунальной платежке растет несмотря на то, что, например в Киеве, жители длительный период жили без света. Причинами этому могут быть особенности индивидуального отопления или неисправность счетчика

Также на стоимость электроэнергии может повлиять пусковой ток, рассказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, в январе 2026 года доля киевлян, которые увеличили потребление электроэнергии выросла до 41%, а тех, кто уменьшил — упала до 38%, что связано с длительными сильными морозами и массированными российскими обстрелами энергосистемы.

"Фактор температуры, несмотря на нехватку электроэнергии, здесь сильнее фактора экономии, и это понятно. Потому что в стрессе рационализация отходит на второй план", — отметил Коваленко.

Он также привел четыре основные причины, почему платежки могут расти, даже когда света в домах было меньше времени:

пусковой ток. После появления света электродвигатели холодильников, насосов и другой техники потребляют в 3-7 раз больше при запуске. Если это происходит несколько раз в день, суммарное потребление возрастает.

особенности индивидуального потребления. Кому-то достаточно, когда появляется свет приготовить еду и постирать вещи один раз, а кто-то включает все. Плюс у каждого разной мощности зарядные устройства, которые сейчас постоянно заряжают.

показания счетчика. Если их не передавать ежемесячно, начисления идут по среднему потреблению. Даже во время отключений показания нужно передавать вовремя.

неисправность счетчика. Он может быть неисправным и показывать слишком высокое потребление. Также мог произойти какой-то сбой, после которого начисление произошло по среднему. В таком случае, по словам Коваленко, стоит обратиться в ОСР для проверки технической исправности счетчика и перерасчета объемов потребленной электроэнергии.

"Увеличение платежки — это не парадокс "нет света — больше платим", а результат морозов, концентрированного потребления в часы питания и индивидуального поведения. Количество часов с электроэнергией не равно объему потребленных кВт-ч. Чем теплее, тем ниже будут становиться платежки, особенно, если будет больше света и меньше обстрелов", — подчеркнул Коваленко.

