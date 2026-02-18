75% вызовов ложные: в YASNO объяснили, почему электрики долго реагируют на аварии

Более 50% выездов ремонтных бригад энергетиков оказываются ошибочными, ведь проблемы часто являются локальными. Из-за таких ошибок энергетики ДТЭК не успевают реагировать оперативно на реальные аварии.

CEO компании YASNO Сергей Коваленко в интервью "BIHUS Info" объяснил, как правильно действовать потребителям, чтобы быстрее вернуть электроэнергию.

Он отметил, что только 25% обращений, которые получают энергетики, касаются именно объектов ДТЭК. Чаще же аварии происходят на сетях, находящихся в зоне ответственности энергетиков, которые подчиняются ЖЭКам.

"Сейчас статистика жесткая, 75% выездов (ремонтных бригад — ред.) от звонков являются, я не буду говорить ложными, потому что ложными — это тяжелое слово, но они не совсем то, за чем приехали. Или приехали и людям просто мало света, а они ожидали больше, а была проблема в доме. Мы сжигаем время тех бригад, которые могли бы в это время, в остальных выездах, ремонтировать то, что действительно сгорело", — рассказал он.

Что делать, если свет отсутствует, когда он должен быть по графику

Коваленко заявил, что существует полноценный алгоритм, чтобы ускорить восстановление электроснабжения, но при этом не отвлекать энергетиков.

Для начала нужно обратиться в ЖЭК или ОСМД, чтобы те отправили электрика осмотреть придомовые сети. По словам CEO YASNO, именно перегоревший предохранитель или внутренняя поломка является самой частой причиной аварий.

Однако, если проблема находится за пределами дома, то сам электрик может оставить заявку к оператору систем распределения (ДТЭК).

Зато, если авария была локальной, то это позволит быстрее ликвидировать проблему, чем если ее обнаружит бригада ДТЭК и будет передавать ее электричеству ЖЭК или ОСМД.

Ранее Сергей Коваленко заявил, что весной графики отключения света должны быть более щадящими для потребителей. Но уже летом они могут вернуться к своим предыдущим значениям, не исключают энергетики.

Напомним, с приходом тепла в Украину отключения света будут продолжаться, и они будут систематическими, поскольку ВС РФ повредили или полностью разрушили тепловые электростанции и подстанции. Их ремонт продлится в лучшем случае до конца лета, а также добавится вывод в ремонт энергоблоков атомных электростанций.

Энергоэксперт Александр Харченко считает, что киевлянам будут выключать свет по графикам еще минимум 3 года, даже если РФ вдруг прекратит войну и начнет выплачивать репарации.