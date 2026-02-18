75% викликів хибні: у YASNO пояснили, чому електрики довго реагують на аварії

Понад 50% виїздів ремонтних бригад енергетиків виявляються хибними, адже проблеми часто є локальними. Через такі помилки енергетики ДТЕК не встигають реагувати оперативно на реальні аварії.

CEO компанії YASNO Сергій Коваленко в інтерв'ю "BIHUS Info" пояснив, як правильно діяти споживачам, щоб швидше повернути електроенергію.

Він зазначив, що лише 25% звернень, які отримують енергетики, стосуються саме об'єктів ДТЕК. Частіше ж аварії стаються на мережах, які перебувають у зоні відповідальності енергетиків, що підпорядковуються ЖЕК.

"Зараз статистика жорстка, 75% виїздів (ремонтних бригад — ред.) від дзвінків є, я не буду казати хибними, бо хибними — це важке слово, але вони не зовсім те, за чим приїхали. Або приїхали і людям просто мало світла, а вони очікували більше, а була проблема в будинку. Ми спалюємо час тих бригад, які б могли в цей час, в решті виїздів, ремонтувати те, що дійсно згоріло", — розповів він.

Що робити, якщо світло відсутнє, коли воно має бути за графіком

Коваленко заявив, що існує повноцінний алгоритм, аби пришвидшити відновлення електропостачання, але при цьому не відволікати енергетиків.

Для початку потрібно звернутися до ЖЕК або ОСББ, аби ті відправили електрика оглянути прибудинкові мережі. За словами CEO YASNO, саме перегорілий запобіжник або внутрішня поломка є найчастішою причиною аварій.

Однак, якщо проблема знаходиться поза межами будинку, то сам електрик може залишити заявку до оператору систем розподілу (ДТЕК).

Натомість, якщо аварія була локальною, то це дозволить швидше ліквідувати проблему, ніж якщо її виявить бригада ДТЕК і передаватиме її електрику ЖЕК або ОСББ.

Раніше Сергій Коваленко заявив, що навесні графіки відключення світла мають бути більш щадними для споживачів. Але вже влітку вони можуть повернутися до своїх попередніх значень, не виключають енергетики.

Нагадаємо, із приходом тепла в Україну відключення світла триватимуть, і вони будуть систематичними, оскільки ЗС РФ пошкодили або повністю зруйнували теплові електростанції та підстанції. Їхній ремонт триватиме в кращому випадку до кінця літа, а також додасться виведення в ремонт енергоблоків атомних електростанцій.

Енергоексперт Олександр Харченко вважає, що киянам вимикатимуть світло за графіками іще щонайменше 3 роки, навіть якщо РФ раптом припинить війну та почне виплачувати репарації.