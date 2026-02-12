Навіть якщо закінчиться війна: у Києві вимикатимуть світло за графіками ще 3 роки, — експерт

Енергоексперт Олександр Харченко вважає, що киянам вимикатимуть світло за графіками іще щонайменше 3 роки, навіть якщо РФ раптом припинить війну та почне виплачувати репарації.

Ситуацію з відключеннями світла у Києві директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прокоментував в ефірі подкасту "Суб'єктивно, але правдиво" з Ганною Гопко. За його словами, проблеми з опаленням до наступної зими можна повністю розв'язати, проте питання відключень електроенергії в зимовий період лишатиметься проблемним іще щонайменше 3 роки.

"Я не бачу перспективи швидкого відновлення ситуації в Києві, з його економічною активністю і споживанням, до рівня "немає графіків". Навіть за умови, якщо ми вийдемо зі студії і прочитаємо новину, що війна закінчилася, Росія здалась і виплачує репарацію — от в такому випадку три роки", — сказав Харченко.

Він зазначив, що відновлення енергосистеми є складною технічною задачею, і атаки РФ тривають.

"Можливо, ці графіки будуть доволі лояльні. Це залежить уже від того, як буде працювати ППО", — зауважив експерт.

На його погляд, проблеми з протиповітряною обороною є головною причиною поточної кризи в енергетиці. Зокрема на це вплинула відсутність у України ракет, якими можна збивати російську балістику.

"Наскільки мені відомо, 16 ракет прилетіло в три київські ТЕЦ 9 січня. І від того всі проблеми почалися. Себто, якби не руйнація київських ТЕЦ 9 січня — і президент потім офіційно сказав, що в нас не було ракет проти балістики — всі ці проблеми ми би зараз переживали, ну, в чотири рази менші", — сказав Харченко.

Нагадаємо, Олександр Харченко також порадив українцям готуватися до гіршої ситуації зі світлом. Крім того, за його словами, у енергетичних компаній закінчується обладнання для ремонту пошкоджених росіянами енергооб'єктів.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль своєю чергою 8 лютого повідомив, що світла в Києві буде більше, і анонсував запущення протягом доби додаткових 9 МВт потужності.