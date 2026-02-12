Даже если закончится война: в Киеве будут выключать свет по графикам еще 3 года, — эксперт

Энергоэксперт Александр Харченко считает, что киевлянам будут выключать свет по графикам еще минимум 3 года, даже если РФ вдруг прекратит войну и начнет выплачивать репарации.

Ситуацию с отключениями света в Киеве директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал в эфире подкаста "Субъективно, но правдиво" с Анной Гопко. По его словам, проблемы с отоплением до следующей зимы можно полностью решить, однако вопрос отключений электроэнергии в зимний период будет оставаться проблемным еще минимум 3 года.

"Я не вижу перспективы быстрого восстановления ситуации в Киеве, с его экономической активностью и потреблением, до уровня "нет графиков". Даже при условии, если мы выйдем из студии и прочитаем новость, что война закончилась, Россия сдалась и выплачивает репарацию — вот в таком случае три года", — сказал Харченко.

Он отметил, что восстановление энергосистемы является сложной технической задачей, и атаки РФ продолжаются.

"Возможно, эти графики будут довольно лояльны. Это зависит уже от того, как будет работать ПВО", — отметил эксперт.

На его взгляд, проблемы с противовоздушной обороной являются главной причиной текущего кризиса в энергетике. В частности на это повлияло отсутствие у Украины ракет, которыми можно сбивать российскую баллистику.

"Насколько мне известно, 16 ракет прилетело в три киевские ТЭЦ 9 января. И от того все проблемы начались. То есть, если бы не разрушение киевских ТЭЦ 9 января — и президент потом официально сказал, что у нас не было ракет против баллистики — все эти проблемы мы бы сейчас переживали, ну, в четыре раза меньше", — сказал Харченко.

Александр Харченко прокомментировал ситуацию с отключениями света в Киеве. На видео с 19:19.

Напомним, Александр Харченко также посоветовал украинцам готовиться к худшей ситуации со светом. Кроме того, по его словам, у энергетических компаний заканчивается оборудование для ремонта поврежденных россиянами энергообъектов.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в свою очередь 8 февраля сообщил, что света в Киеве будет больше, и анонсировал запуск в течение суток дополнительных 9 МВт мощности.