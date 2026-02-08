Света в Киеве будет больше: Шмыгаль анонсировал дополнительные мощности

Ситуация с электроэнергией в Украине остается сложной. После атаки 7 января продолжаются работы по восстановлению поврежденных объектов.

В то же время работа по увеличению объемов электроснабжения продвигается согласно графикам. Об этом в своем Telegram сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

В частности, ожидается, что сегодня в Киеве будут запущены дополнительные 9 МВт мощности.

Отдельно Шмыгаль сообщил, что сегодня был зафиксирован самый большой суточный объем экспорта электроэнергии. Благодаря этому удалось уменьшить дефицит света.

По словам министра энергетики, за последние две недели регионы получили 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое оборудование. "Ожидаем поступления еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок", — сообщил Шмыгаль.

Відео дня

Напомним, что с 8 февраля Киев смог вернуться к временным графикам отключения электроэнергии. В то же время дефицит электроэнергии в столице остается серьезным.

В ДТЭК объяснили, что в Киеве из-за повреждения электросетей дома, которые ранее были в одной группе отключений, теперь могут оставаться без света по-разному. Ситуацию осложняют морозы, которые усиливают нагрузку на электросети.

После массированного обстрела РФ в субботу, 7 февраля, ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. Скажем, в столице свет подают на очень небольшой промежуток времени — примерно на полтора-два часа.

Основное количество "Шахедов" и ракет во время атаки 7 февраля враг направил на город Бурштын на Ивано-Франковщине, где расположена тепловая электростанция. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что после российской атаки по энергетической инфраструктуре жителей Ивано-Франковской области по крайней мере несколько дней ждут жесткие графики отключения света.