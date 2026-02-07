Ближайшие дни будут тяжелыми: в Киеве свет дают на 1-2 часа, — Минэнерго

После массированного обстрела РФ в субботу, 7 февраля, ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. В столице свет подают на очень небольшой промежуток времени.

Из-за повреждения энергообъектов в большинстве областей действуют аварийные отключения. Об этом сообщили в Минэнерго по итогам заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной. Потеря мощности, отметили в профильном ведомстве, создала дополнительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть. Поэтому ближайшие дни будут тяжелыми, предупредили в Минэнерго.

Сейчас жители столицы получают электроэнергию только на короткий промежуток времени, на полтора-два часа.

Энергетики, в свою очередь делают все возможное для балансировки системы, а город в каждом районе разворачивает дополнительные опорные пункты несокрушимости.

В ДТЭК сообщили, что на Киевщине привычные графики пока не действуют, ведь система работает с максимальными ограничениями.

"Самое сложное — в Киеве. Из-за длительных ударов по инфраструктуре свет сейчас есть полтора-два часа в сутки", — говорится в сообщении.

Также в ДТЭК предупреждают, что киевлян впереди ждут "сложные дни".

Напомним, целями массированной атаки РФ 7 февраля стали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ в разных регионах страны, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев не исключал, что графики аварийных отключений электроэнергии, которые сейчас действуют в Киеве и Киевской области, могут измениться еще до конца текущих суток.