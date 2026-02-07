Обстрел запада Украины: под атакой были Бурштынская и Добротворская ТЭС, АЭС снизили генерацию

Целями массированной атаки РФ 7 февраля стали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС. Под атакой оказались Ивано-Франковская, Львовская, Винницкая, Ровенская и Киевская области. Ракетная и шахедная опасность была и для Черновицкой общины.

Первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что под ударом оказалась основа энергосети Украины. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле Украины.

"Под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ — основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС. Блоки АЭС были разгружены персоналом", — отметил министр.

По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений.

Тем временем диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши.

В ДТЭК сообщили, что Россия атаковала ТЭС компании в разных регионах.

"В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз", — говорится в сообщении.

Воздушные силы в ночь на 7 февраля заявили о движении ракет и дронов с разных направлений на запад Украины. В городе Бурштын в Ивано-Франковской области были слышны взрывы.

В Минэнерго подтвердили, что враг наносил массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ. В результате чего атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.

"Из-за значительных повреждений балансировка энергосистемы осуществляется путем привлечения импорта электрической энергии и применения мер по ограничению. По команде НЭК "Укрэнерго" — вынужденно увеличен объем отключений. В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Главная причина — последствия массированной атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии", — говорится в сообщении.

Волынская область

В ночь на 7 февраля российские беспилотники нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области, что подтвердил председатель Волынской областной военной администрации Роман Романюк.

По его словам, на месте попадания сразу начали работу все профильные службы, продолжается ликвидация последствий атаки, обошлось без пострадавших.

Львовская область

Ночью и утром Львовщина пережила массированную атаку боевыми беспилотниками и ракетами. Об этом сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Во время тревоги, которая длилась более 6 часов, пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры.

В селе Старый Добротвор, предварительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Часть вражеских дронов сбили воздушные силы Украины. Сбили также по меньшей мере две ракеты неустановленного образца.

Ивано-франковская область

Городской голова Руслан Марцинкив подтвердил работу сил ПВО на Прикарпатье, однако отметил, что в результате попаданий по энергетическим объектам запада Украины ситуация остается критической.

"Сегодня имели массированную атаку по западу нашего государства. Спасибо нашим военным, которым удалось отразить часть ударов, но есть вещи, которые нельзя озвучивать вслух. Ситуация в энергетике чрезвычайно сложная, поэтому графики отключений сегодня будут достаточно жесткими", — подчеркнул глава города.

Из-за ситуации с безопасностью в Ивано-Франковской области "Укрзализныця" задерживает поезда. В частности, УЗ сообщила о задержке двух поездов.

Так, поезд №6418 Ходоров — Ивано-Франковск следует со станции Букачевцы с задержкой 2 часа 47 минут. Соответственно, ориентировочно на один час задержится отправка поезда №6411 Ивано-Франковск — Ходоров.

Ровенская область

Ровенская область также подверглась воздушной атаке врага. Председатель Ривненской ОГА Александр Коваль сообщил, что есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.

По предварительной информации, два человека получили ранения. Сейчас в области есть обесточивание. Могут возникать проблемы с водоснабжением.

Хмельницкая область

Также под удар попала Хмельницкая область, сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. Поврежден жилой дом. Травмирован мужчина 1971 года рождения — он получил травму ноги. Пострадавший госпитализирован.

Киевская область

В ночь на 7 февраля Киевская область снова оказалась под ударом российских беспилотников. В городе Яготин Бориспольского района возник масштабный пожар на территории складского комплекса — спасатели работали на месте с самого утра и пожар до сих пор не потушили.

Впоследствии народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что удар пришелся по складу компании Roshen.

Днепропетровская область

В ночь на 7 февраля, в Днепре в результате атаки российского БпЛА повреждено транспортное предприятие. Об этом сообщает председатель ДОР Николай Лукашук. Изуродованные здания, а еще — троллейбусы, другой автотранспорт.

Также враг продолжает обстреливать область. В Синельниковском районе россияне атаковали БпЛА Синельниково, Межевскую, Петропавловскую и Раевскую громады. Пострадала женщина 68 лет. Кроме этого, повреждения получили пожарное депо, три дома и авто. Также под обстрелами из артиллерии находится Никопольский район.

Напомним, мониторинговые каналы предупреждали, что россияне готовят массированный обстрел Украины. В акватории Черного моря и на базах РФ фиксировали активное скопление ракетных средств.

Также Фокус писал, что глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в ударах по энергетике РФ. По его словам, лишь из-за того, что Киев начал якобы бить первым, Кремль решил нанести ответные удары по энергетике.